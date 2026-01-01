Biðin mikla hjá Unai Emery tók aðeins nokkrar sekúndur Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. janúar 2026 18:02 Unai Emery og Mikel Arteta heilsuðust fyrir leikinn en þeir náðu ekki að endurtaka það eftir hann. Getty/David Price Unai Emery knattspyrnustjóri Aston Villa neitaði því að hafa sniðgengið Mikel Arteta, stjóra Arsenal, eftir leik Aston Villa og toppliðs ensku úrvalsdeildarinnar á Emirates-leikvanginum. Myndir náðust af Arteta grípa í tómt þegar hann ætlaði að þakka fyrir leikinn en þær segja ekki nærri því alla söguna að mati Emery. Ellefu leikja sigurgöngu Villa lauk á þriðjudagskvöldið þegar Arsenal fór á kostum og vann 4-1 sigur eftir að hafa átt frábæran seinni hálfleik. Mikel Arteta was wondering where Unai Emery was. pic.twitter.com/Hb87o8ktXx— The Nomad Post. (@the_nomad_post) December 30, 2025 Fjögur mörk í seinni hálfleik frá Gabriel Magalhães, Martín Zubimendi, Leandro Trossard og Gabriel Jesus tryggðu skytturnum fimm stiga forystu á toppi deildarinnar. Ollie Watkins náði að skora sárabótarmark í uppbótartíma en þá voru örlög Villa löngu ráðin. Atvikið sem um ræðir átti sér stað skömmu eftir leikslok þegar Emery sást flýta sér inn í göngin án þess að takast í hendur við Arteta, eins og venja er meðal knattspyrnustjóra eftir leik. Þegar Emery var spurður út í þennan meinta sniðgang útskýrði hann ákveðið: „Já, en þetta er einfalt. Þið getið horft á þetta sjálf. Eftir leik er rútínan mín alltaf sú að flýta mér, þakka hinum stjóranum fyrir leikinn og fara til þjálfaranna minna, leikmannanna minna eða inn í búningsklefa,“ sagði Emery. „Og ég beið og ég beið. Auðvitað var hann ánægður og var með þjálfurunum sínum og ég ákvað að fara inn. En fyrir mér er þetta ekkert vandamál,“ sagði Emery. Þrátt fyrir að Arteta hafi sést bíða eftir Emery við hliðarlínuna eftir leikinn sagði hann að handabandið sem ekki varð af væri ekki vandamál. „Nei, það er allt í lagi. Þetta er hluti af leiknum, ekkert mál,“ sagði knattspyrnustjóri Arsenal á blaðamannafundi. Eins og sjá má hér fyrir ofan og neðan þá var biðin mikla hjá Unai Emery í raun aðeins nokkrar sekúndur því hann strunsaði nánast strax inn í klefa. View this post on Instagram A post shared by SPORTbible (@sportbible) Enski boltinn Arsenal FC Aston Villa FC Mest lesið Giftu sig á gamlársdag Handbolti Liverpool-Leeds: Hvernig byrjar nýja árið hjá Englandsmeisturunum? Enski boltinn Varar íþróttafólk við ákveðinni tegund áfengis Sport Áfall fyrir Heimi Hallgríms og drauminn um að komast á HM Fótbolti Chelsea búið að reka Enzo Maresca Enski boltinn Hvað á Liverpool að gera með Mo Salah og Alexander Isak? Enski boltinn Ríkisstjórn Gabon setti fótboltalandsliðið sitt í bann Fótbolti Sumir hneykslast á hegðun heimsmeistarans Sport Enginn getur slökkt á þungarokkinu á HM í pílu Sport „Ekki jólin sem ég bjóst við“ Enski boltinn Fleiri fréttir Arsenal græddi á mistökum dómarans í 1-0 sigrinum á Everton Sjáðu Mateta skora fyrsta mark ársins 2026 Biðin mikla hjá Unai Emery tók aðeins nokkrar sekúndur Tók báða Íslendingana út af í hálfleik Liverpool-Leeds: Hvernig byrjar nýja árið hjá Englandsmeisturunum? „Ekki jólin sem ég bjóst við“ Andri Lucas missti af þriðja leiknum í röð og áfram markaleysi án hans Aganefndin í fríi og Romero fær að spila í dag Chelsea búið að reka Enzo Maresca Slá því upp að Maresca gæti verið rekinn frá Chelsea í dag Hvað á Liverpool að gera með Mo Salah og Alexander Isak? Sjáðu allt það besta úr enska boltanum á árinu 2025 Alls ekki síðasti leikur Semenyo Segir dómarana bara hafa verið að giska Sjáðu Arsenal rúlla yfir Villa og Úlfana ná í stig á Old Trafford Réttlætti Zirkzee-skiptinguna: „Stundum sækirðu betur með færri framherja“ Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Welbeck skoraði úr einu víti og brenndi af öðru Fékk á sig víti í mögulegum kveðjuleik „Þetta er rebbabragð sem ég vissi nú reyndar ekki að hann kynni“ Liðið sem gerir stólpagrín að xG Þjálfari Liverpool í föstum leikatriðum látinn fara „Fróðari menn segja að maður eigi ekki að láta tilfinningarnar ráða“ „Ég hélt ég myndi deyja“ Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar „Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“ Sjá meira