Slá því upp að Maresca gæti verið rekinn frá Chelsea í dag

Chelsea hefur aðeins unnið einn af síðustu sjö leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni og samskipti félagsins og knattspyrnustjórans Enzo Maresca hafa versnað mikið síðustu misseri. Enskir fjölmiðlar segja að von sé á ákvörðun um framtíð hans fyrir leikinn gegn Manchester City um helgina.
Baulað var á knattspyrnustjórann Enzo Maresca eftir að hann tók Cole Palmer af velli gegn Bournemouth í síðasta leik og aftur í leikslok eftir 2-2 jafntefli.
Sky Sports fjallar um málið en ekki er víst að Maresca verði við stjórnvölinn í leiknum gegn Manchester City á sunnudaginn eftir að samskipti hans við félagið versnuðu.
Því var slegið fram á miðvikudag að Ítalinn væri í hættu á að missa starfið ef úrslitin myndu ekki batna, eftir að hafa aðeins unnið einn af síðustu sjö leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni innan um spennuþrungið andrúmsloft.
Maresca hefur á meðan verið sjálfur að íhuga stöðu sína og telur hana vera orðna óbærilega. Samningur hans gildir til sumarsins 2029, með möguleika á framlengingu um eitt ár af hálfu félagsins.
Búist er við mikilvægum tíðindum frá Stamford Bridge á fimmtudag eða föstudag.
Ef Maresca myndi hætta yrði Liam Rosenior, knattspyrnustjóri Strasbourg, talinn líklegastur til að taka við af honum.
Strasbourg er samstarfsfélag Chelsea, en það var keypt af BlueCo-hópi Todd Boehly og Clearlake Capital, og Rosenior hefur heillað nokkra lykilmenn í Vestur-Lundúnum eftir að hafa stýrt franska liðinu í sjöunda sæti á sínu fyrsta tímabili í frönsku deildinni.
Samskipti Maresca og lykilmanna hjá félaginu hafa verið stirð allt frá þessum tíma í fyrra.
Að hann hafi skrópað á blaðamannafund eftir leik eftir 2-2 jafntefli við Bournemouth á þriðjudagskvöld var annað merki um vandamálin á bak við tjöldin, þótt fjarvera hans hafi verið sögð vera vegna veikinda.
Ítalinn hefur staðið við ummæli sín frá 13. desember þegar hann sagði að margir innan félagsins styddu hvorki hann né liðið. Hann hélt því fram á dögunum að 2-0 sigrinum á Everton sem „verstu 48 klukkustundum“ sínum hjá félaginu.
Tvær aðrar daprar og slakar frammistöður á Stamford Bridge gegn Aston Villa og Bournemouth yfir hátíðirnar hafa aukið þrýstinginn.
Gengi Maresca var í hæstu hæðum eftir að Chelsea vann Barcelona 3-0 í nóvember og var þremur stigum frá toppsætinu í deildinni, en röð sjálfskaparvíta, nokkrar vafasamar ákvarðanir og slæm töp gegn Leeds, Atalanta og Villa hafa sett hann undir meiri pressu en nokkru sinni fyrr.
Maresca skrifaði undir fimm ára samning þegar hann gekk til liðs við Chelsea sumarið 2024 og félagið hefur möguleika á að framlengja hann um eitt ár til viðbótar.
Chelsea vann Sambandsdeild Evrópu og Heimsmeistarakeppni félagsliða árið 2025 og Maresca kom þeim aftur í Meistaradeildina.