Sjáðu allt það besta úr enska boltanum á árinu 2025 Ágúst Orri Arnarson skrifar 31. desember 2025 20:00 Dominik Szoboslai skoraði eitt glæsilegasta mark ársins. Árið 2025 var fullt af viðburðaríkum leikjum í ensku úrvalsdeildinni og í tilefni af nýja árinu 2026 hefur allt það besta og skemmtilegasta verið tekið saman á Vísi. Flottustu mörkin, glæsilegustu gabbhreyfingarnar og fyndustu viðbrögð þjálfara þessarar skrautlegu deildar má sjá hér fyrir neðan. Klippa: Bestu mörk ársins í enska boltanum Klippa: Glæsilegustu gabbhreyfingar ársins í enska boltanum Klippa: Fyndnustu viðbrögð þjálfaranna í enska boltanum Enski boltinn rúllar af stað strax á nýju ári en fjórir leikir fara fram þann 1. janúar. 17:30 Liverpool - Leeds / Sýn Sport Crystal Palace - Fulham / Sýn Sport 2 20:00 Brentford - Tottenham / Sýn Sport Sunderland - Manchester City / Sýn Sport 2 Enski boltinn