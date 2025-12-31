Alls ekki síðasti leikur Semenyo Ágúst Orri Arnarson skrifar 31. desember 2025 11:59 Andoni Iraola segir Antoine Semenyo ekki hafa sungið sitt síðasta fyrir Kirsuberin. AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images Manchester City virðist vera að ganga frá kaupsamkomulagi við Antoine Semenyo, leikmann Bournemouth, en þjálfarinn Andoni Iraola segir hann ekki hafa spilað sinn síðasta leik fyrir félagið. Áður hefur verið greint frá því að Bournemouth hafi samþykkt 65 milljóna punda tilboð frá City og félagaskiptaglugginn opnar á morgun, nýársdag. Semenyo er sjálfur sagður vilja ganga frá sínum málum sem fyrst en hann spilaði allar níutíu mínúturnar og átti þátt í þremur mörkum í 2-2 jafntefli gegn Chelsea í gærkvöldi. Vangaveltur voru, og eru enn, um hvort þetta hafi verið síðasti leikur Semenyo fyrir Bournemouth en liðið á næst leiki gegn Arsenal þann 3. janúar og Tottenham þann 7. janúar. Svo heimsækir liðið Newcastle í FA bikarnum þann 10. janúar, sama dag og sagt er að 65 milljóna klásúlan í samningi Semenyo renni út. „Hann er virkilega mikilvægur leikmaður og verður enn þá með okkur“ sagði Iraola, spurður út í næsta leik gegn Arsenal. „Þetta var ekki síðasti leikurinn sem hann spilar fyrir okkur, alls ekki.“ BBC segir Bournemouth vilja halda Semenyo í deildarleikjunum gegn Lundúnaliðunum en muni sleppa honum fyrir bikarleikinn. Heimildir þeirra herma einnig að Liverpool hafi enn áhuga, auk annarra stórliða, en City sé eina liðið sem hafi formlega haft samband við Bournemouth og því fari Semenyo þangað. Enski boltinn AFC Bournemouth Manchester City Mest lesið „Feginn að þú lifðir krabbameinið af svo þú gætir séð skítaliðið þitt fara niður“ Handbolti Farin frá Braga eftir aðeins hálft ár Fótbolti „Mér var bara tjáð að þeir ætluðu að leita eitthvað annað“ Íslenski boltinn Réttlætti Zirkzee-skiptinguna: „Stundum sækirðu betur með færri framherja“ Enski boltinn Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Enski boltinn Segir dómarana bara hafa verið að giska Enski boltinn Segir Ísland eiga tvo af tíu bestu í heimi Handbolti Mest lesið í innlenda sportinu: Danskar bullur, oddaleikur á Króknum og miskátir hlauparar Sport Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Enski boltinn Sjáðu Arsenal rúlla yfir Villa og Úlfana ná í stig á Old Trafford Enski boltinn Fleiri fréttir Alls ekki síðasti leikur Semenyo Segir dómarana bara hafa verið að giska Sjáðu Arsenal rúlla yfir Villa og Úlfana ná í stig á Old Trafford Réttlætti Zirkzee-skiptinguna: „Stundum sækirðu betur með færri framherja“ Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Welbeck skoraði úr einu víti og brenndi af öðru Fékk á sig víti í mögulegum kveðjuleik „Þetta er rebbabragð sem ég vissi nú reyndar ekki að hann kynni“ Liðið sem gerir stólpagrín að xG Þjálfari Liverpool í föstum leikatriðum látinn fara „Fróðari menn segja að maður eigi ekki að láta tilfinningarnar ráða“ „Ég hélt ég myndi deyja“ Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar „Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“ Semenyo vill að allt verði klárt fyrir nýársdag „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Jöfnuðu 128 ára gamalt met Gray hetja Tottenham Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Andy Carroll mætir fyrir dóm eftir að hafa verið handtekinn Villa kvartar til Chelsea vegna flösku sem flaug á bekkinn Sjáðu magnaða vörslu Raya: „Þetta var stórkostlegt“ Sjá meira