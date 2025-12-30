Welbeck skoraði úr einu víti og brenndi af öðru Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 30. desember 2025 21:45 Danny Welbeck skoraði úr einni vítaspyrnu gegn West Ham United en klúðraði annarri. getty/Jordan Pettitt Þrjár vítaspyrnur voru dæmdar í 2-2 jafntefli West Ham United og Brighton í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Newcastle United og Everton unnu sína leiki. Jarrod Bowen, fyrirliði West Ham, kom sínum mönnum yfir á 10. mínútu eftir að hafa sloppið í gegnum vörn Brighton. Danny Welbeck jafnaði úr víti á 32. mínútu og skömmu síðar fengu gestirnir annað víti. Welbeck fór aftur á punktinn en vippaði boltanum í slána. Í uppbótartíma fyrri hálfleiks fékk West Ham víti eftir að Lewis Dunk handlék boltann innan teigs. Lucas Paquetá tók spyrnuna og skoraði af öryggi. Markið dugði West Ham þó ekki til sigursins sem liðið þurfti svo mikið á að halda því Joël Veltman jafnaði á 61. mínútu. Lokatölur 2-2. West Ham er í 18. sæti deildarinnar með fjórtán stig, fjórum stigum frá öruggu sæti. Brighton, sem hefur ekki unnið í fimm leikjum í röð, er í 14. sætinu með 25 stig. Yoane Wissa virðist vera búinn að finna fjölina sína eftir langa fjarveru vegna meiðsla.getty/Lee Parker Newcastle fékk sannkallaða draumabyrjun í 1-3 sigri á Burnley á Turf Moor. Joelinton kom gestunum yfir á 2. mínútu og fimm mínútum síðar jók Yoane Wissa muninn í 0-2. Josh Laurent kom Burnley inn í leikinn með marki á 23. mínútu en nær komust heimamenn ekki. Í uppbótartíma skoraði Bruno Guimaraes svo þriðja mark Newcastle eftir slæm mistök Martin Dúbravka í marki Burnley sem er í nítjánda og næstneðsta sæti deildarinnar með tólf stig. Newcastle er í 10. sætinu með 26 stig. Markaskorarar Everton Thierno Barry og James Garner fallast í faðma.getty/Shaun Botterill Everton lyfti sér upp í 8. sæti deildarinnar með 0-2 sigri á Nottingham Forest á City Ground. James Garner og Thierno Barry skoruðu mörk Everton sem var án margra lykilmanna í kvöld. Þetta var þriðja tap Forest í röð en liðið er í 17. sæti deildarinnar með átján stig, fjórum stigum frá fallsæti. Enski boltinn West Ham United Brighton & Hove Albion Burnley FC Newcastle United Nottingham Forest Everton FC Mest lesið Segir Ísland eiga tvo af tíu bestu í heimi Handbolti Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Enski boltinn Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Enski boltinn Jordan lagði NASCAR Sport Býst núna við því versta frá áhorfendum Sport Gleymdi Íslendingurinn fékk loks að spila: „Ég er ekki vitlaus“ Fótbolti Fékk á sig víti í mögulegum kveðjuleik Enski boltinn Klúðraði gullgreininni sinni: „Ég er enn í áfalli“ Sport Fótboltaþjálfari og þrjú börn hans létust í jólafríinu Fótbolti „Þetta er rebbabragð sem ég vissi nú reyndar ekki að hann kynni“ Enski boltinn Fleiri fréttir Réttlætti Zirkzee-skiptinguna: „Stundum sækirðu betur með færri framherja“ Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Welbeck skoraði úr einu víti og brenndi af öðru Fékk á sig víti í mögulegum kveðjuleik „Þetta er rebbabragð sem ég vissi nú reyndar ekki að hann kynni“ Liðið sem gerir stólpagrín að xG Þjálfari Liverpool í föstum leikatriðum látinn fara „Fróðari menn segja að maður eigi ekki að láta tilfinningarnar ráða“ „Ég hélt ég myndi deyja“ Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar „Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“ Semenyo vill að allt verði klárt fyrir nýársdag „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Jöfnuðu 128 ára gamalt met Gray hetja Tottenham Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Andy Carroll mætir fyrir dóm eftir að hafa verið handtekinn Villa kvartar til Chelsea vegna flösku sem flaug á bekkinn Sjáðu magnaða vörslu Raya: „Þetta var stórkostlegt“ Sjáðu fyrsta mark Wirtz, laglega sjálfsmarkið og Watkins stúta Chelsea Liverpool-skotmarkið ekki á förum í janúar Aldrei spilað þarna en sagði strax já Sjá meira