Forsætisráðherra segir ekki ganga til lengdar að ein og sama manneskjan gegni mörgum ráðherraembættum í einu. Ríkisráð fundaði í dag en leiðtogar stjórnarflokkanna segjast mjög sáttir við sitt fyrsta ár í ríkisstjórn.
Aðeins níu ráðherrar af ellefu mættu til áramótafundar ríkisráðs í forföllum tveggja ráðherra Flokks fólksins. Inga Sæland sagði í gær að ekkert hafi verið ákveðið um mannabreytingar í ríkisstjórn og svo varð heldur ekki í dag, og hún því enn þrefaldur ráðherra. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir ekki ásættanlegt til lengri tíma að sami einstaklingurinn gegni mörgum veigamiklum ráðherraembættum á sama tíma.
„Ekki til lengri tíma en þetta er skammur tími núna. Við erum í þeirri stöðu að innviðaráðherra er að vera viðstaddur fæðingu barns síns, ætlar að vera í burtu í örfáar vikur og kemur svo til baka seinni hlutann í janúar. Síðan erum við bara því miður í þeirri stöðu að einn ráðherra þurfti að bregða sér frá vegna veikinda,“ segir Kristrún.
Von sé á að Eyjólfur Ármannsson snúi aftur til starfa að fullu um mánaðamótin janúar, febrúar og bilið þar til þá verði brúað. „En ég auðvitað veit ekki nákvæmlega stöðuna á mennta- og barnamálaráðherra. Hann er tiltölulega nýútskrifaður af sjúkrahúsi og svo þurfum við bara að taka stöðuna núna á næstu dögum,“ svarar Kristrún, spurð hve lengi hún geri ráð fyrir að staðan verði þessi.
Nú er liðið eitt ár og nokkrir dagar síðan ríkisstjórn Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Flokks fólksins tók við völdum, en leiðtogar stjórnarflokkanna segjast allar ánægðar með hvernig til tókst á þessu fyrsta ári í ríkisstjórn.
„Ég held að fólkið okkar muni bara sannarlega sjá það að við munum standa við okkar fyrirheit. Hugsjónin okkar heldur áfram að blómstra og verkin okkar halda áfram að tala,“ segir Inga Sæland.
„Það eru gríðarstór skref sem hafa verið tekin á þessu ári. Við erum búin að fara úr stöðnun yfir í bjartari framtíð, og ríkisstjórn sem er óhrædd að taka ákvarðanir þó að þær kunni að vera óvinsælar þá er framtíðin mjög björt,“ segir Þorgerður.
„Við höfum náð að klára heilmikið sem var í stjórnarsáttmálanum á sviði velferðarmála, húsnæðismála og fleiri krítíska þætti sem snúa að ríkisfjármálunum þannig að þetta er gott fyrsta ár,“ segir Kristrún.