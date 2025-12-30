Erlent

„Sannur Finni“ fær hæli í Rúss­landi

Kjartan Kjartansson skrifar
Ano Turtiainen, fyrrverandi þingmaður Sannra Finna, tekur við stöðu flóttamanns í Rússlandi.
Ano Turtiainen, fyrrverandi þingmaður Sannra Finna, tekur við stöðu flóttamanns í Rússlandi. Skjáskot af Youtube-síður Ano Turtiainen

Rússnesk stjórnvöld hafa veitt fyrrverandi þingmanni fjarhægriflokksins Sannra Finna hæli á grundvelli meintra pólitískra ofsókn sem hann sæti í heimalandi sínu. Hann var rekinn úr flokknum fyrir fimm árum vegna rasískra skrifa á netinu.

Ano Turtiainen er fyrrverandi kraftlyftingarmaður og þingmaður Sannra Finna. Hann tilkynnti í að hann hefði fengið stöðu pólitísks flóttamanns í Rússlandi í myndbandi sem hann birti á Youtube í gær.

Rússneska innanríkisráðuneytið staðfesti það og birti myndband af Turtiainen og eiginkonu hans að skrifa undir skjöl þess efnis í Moskvu, að sögn finnska ríkisútvarpsins YLE.

Turtiainen greindi frá því að hann hefði flutt til Rússlands í síðasta mánuði. Þar sakaði hann finnsk stjórnvöld um að reisa girðingu á landamærunum að Rússlandi til þess að koma í veg fyrir að Finnar „flyktust til Rússlands í leit að velmegun“.

Sagðist fyrrverandi þingmaðurinn jafnvel tilbúinn að berjast gegn Finnland í stríði fyrir rússneska herinn.

„Ef ég væri yngri berðist ég jafnvel. Og jafnvel þótt ég þyrfti að fara á vígvöllinn gegn Finnum færi ég, svo mikið er víst, gegn nasistunum, ég fer,“ sagði hann í myndbandi fyrir jól.

Í færslu sem virðist vera frá rússneska ríkismiðlinum RT á samfélagsmiðlinum X segir að Turtiainen hafi staðið frammi fyrir saksókn í heimalandinu fyrir að gagnrýna stefnu stjórnvalda og Atlantshafsbandalagið. Hann hefði flutt til Rússlands vegna ótta um öryggi hans.

Sparkað úr tveimur flokkum á jafnmörgum árum

Sannir Finnar úthýstu Turtiainen eftir að hann lét rasísk ummæli falla um George Floyd, blökkumann sem bandarískir lögreglumenn drápu, árið 2020, aðeins ári eftir að hann náði kjöri til finnska þingsins.

Þá stofnaði Turtiainen flokkinn Valdið tilheyrir fólkinu (VKK) en sá félagsskapur gerði hann brottrækan vegna stuðnings hans við innrás Rússa í Úkraínu árið 2022.

Turtiainen komst í hann krappann þegar finnska þingið reyndi að endurheimta styrki sem hann fékk sem þingmaður þar sem hann gaf ekki upp í hvað hann notaði féð. Hann segir sjálfur að rússneskir vinir hans hafi hvatt hann til að flýja Finnlands vegna aðgerða stjórnvalda gegn honum.

Hæli virtist standa Íslendingum til boða

Finnska fréttaveitan STT segir að það sé afar fátítt að rússnesk stjórnvöld veiti fólk pólitískt hæli og að það krefjist forsetatilskipunar.

Vladímír Pútín, forseti Rússlands, gaf út tilskipun í fyrra um að veita vesturlandabúum sem höfnuðu „skaðlegum nýfrjálshyggjuhugmyndum“ sem stönguðust á við hefðbundin rússnesk gildi tímabundið hæli í Rússlandi.

Ísland er á lista sem rússnesk stjórnvöld tóku saman í kjölfarið um ríki sem hefðu slík andstæð gildi. Rússneska sendiráðið svaraði aldrei fyrirspurn Vísis um hvort einhverjir íslenskir ríkisborgarar hefðu falast eftir því að þekkjast boð Pútíns um hæli.

Rússar veittu Edward Snowden, fyrrverandi verktaka hjá Þjóðaröryggisstofnun Bandaríkjanna (NSA), hæli árið 2013 eftir að hann lak miklu magni upplýsinga sem vörpuðu ljósi á stórfelldar njósnir stofnunarinnar um bandaríska og erlenda borgara.

Finnland Rússland Flóttamenn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið