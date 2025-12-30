Þjálfari Liverpool í föstum leikatriðum látinn fara Ágúst Orri Arnarson skrifar 30. desember 2025 12:00 Arne Slot þarf að finna einhvern annan til að stilla upp föstum leikatriðum liðsins, eða taka málin í sínar hendur. Nick Potts/PA Images via Getty Images Liverpool hefur fengið á sig flest mörk úr föstum leikatriðum af öllum liðum í ensku úrvalsdeildinni og Englandsmeistararnir hafa því gripið til róttækra aðgerða. Aaron Briggs hefur verið rekinn en hann var þjálfari liðsins í föstum leikatriðum: hornspyrnum, aukaspyrnum og innköstum. Óvíst er hvort staðgengill verði fundinn í starfið en til að byrja með munu aðrir meðlimir þjálfarateymisins sinna þeim skyldum sem hann lætur eftir. Liverpool hefur fengið á sig tólf mörk úr föstum leikatriðum á þessu tímabili, þar af sjö úr hornspyrnum. Aðeins fallbaráttulið West Ham hefur fengið fleiri mörk á sig úr hornspyrnum, eða tíu talsins, en ekkert lið hefur fengið á sig fleiri mörk samanlagt úr föstum leikatriðum. Liverpool fær að meðaltali á sig 8,2 mörk úr hverjum 100 föstu leikatriðum og ofan á það hefur liðinu gengið illa að skora, eða aðeins 2,4 mörk að meðaltali úr hverjum 100 föstum leikatriðum. Í síðustu tveimur leikjum liðsins, gegn Tottenham og Wolves, var Liverpool með þægilega 2-0 forystu áður en liðið fékk á sig mark úr föstu leikatriði sem hleypti leiknum í háaloft. Aaron Briggs fékk starfið í fyrra þegar Arne Slot gerðist aðalþjálfari. Félagið hafði þá auglýst stöðuna lausa á LinkedIn, en ekki fengið ásættanlega umsækjendur. Briggs var því sóttur til félagsins en hefur nú verið látinn fara. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Býst núna við því versta frá áhorfendum Sport Gleymdi Íslendingurinn fékk loks að spila: „Ég er ekki vitlaus“ Fótbolti Fótboltaþjálfari og þrjú börn hans létust í jólafríinu Fótbolti Klúðraði gullgreininni sinni: „Ég er enn í áfalli“ Sport Jokic lá þjáður eftir og tímabilið í hættu Körfubolti „Enginn vildi að ég myndi vinna“ Sport „Ég hélt ég myndi deyja“ Enski boltinn „Þetta er skrýtið fyrir alla“ Sport Arnar vill læra af mistökum gullkynslóðarinnar og gera landsliðið sjálfbærara Fótbolti Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Enski boltinn Fleiri fréttir Þjálfari Liverpool í föstum leikatriðum látinn fara „Fróðari menn segja að maður eigi ekki að láta tilfinningarnar ráða“ „Ég hélt ég myndi deyja“ Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar „Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“ Semenyo vill að allt verði klárt fyrir nýársdag „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Jöfnuðu 128 ára gamalt met Gray hetja Tottenham Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Andy Carroll mætir fyrir dóm eftir að hafa verið handtekinn Villa kvartar til Chelsea vegna flösku sem flaug á bekkinn Sjáðu magnaða vörslu Raya: „Þetta var stórkostlegt“ Sjáðu fyrsta mark Wirtz, laglega sjálfsmarkið og Watkins stúta Chelsea Liverpool-skotmarkið ekki á förum í janúar Aldrei spilað þarna en sagði strax já „Viss um að ég myndi skora einn daginn“ Watkins hélt ótrúlegri sigurgöngu Villa áfram Schade og Jiménez sendu Brentford og Fulham í efri hlutann Arsenal aftur á toppinn Fyrsta mark Wirtz í þriðja sigrinum í röð Cherki aðalmaðurinn í sigri City Úlfarnir heiðruðu minningu Jota Sjá meira