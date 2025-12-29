Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. desember 2025 22:02 Rayan Cherki fagnar sigurmarki sínu fyrir Manchester City en leikmenn Nottingham Forest eru mjög ósáttir. Getty/Catherine Ivill Forráðamenn Nottingham Forest eru mjög ósáttir með að sigurmark Manchester City hafi fengið að standa en City vann 2-1 sigur í leik liðanna í ensku úrvalsdeildinni um helgina. Forest hefur beðið um hljóðupptökur frá myndbandsdómurum á meðan félagið íhugar að leggja fram formlega kvörtun í kjölfar tapsins gegn Manchester City. Félagið er afar óánægt með ákvarðanir dómarans Rob Jones í 2-1 tapi liðsins á City Ground á laugardaginn. Forest hefur snúið sér til PGMOL-dómaranefndarinnar og beðið um að fá að heyra samtöl milli dómara á vellinum og myndbandsdómarateymisins á lykilaugnablikum leiksins. Sean Dyche yfirþjálfari taldi að sigurmark Rayan Cherki á 83. mínútu hefði átt að vera dæmt af vegna brots á Morgan Gibbs-White og að Jones hefði átt að sýna Ruben Dias, varnarmanni City, seinna gula spjaldið eftir hlé. „Svo auðveldur leikur að dæma, að mínu mati, svo auðveld ákvörðun fyrir VAR,“ sagði Sean Dyche eftir þennan æsispennandi leik á laugardaginn. „Þegar þú hefur spilað svona vel, að koma inn og þurfa að tala um að dómarar hafi áhrif á leikinn – en þeir gerðu það svo sannarlega. Allir á vellinum og allir sem horfðu heima gátu séð það,“ sagði Dyche. Leikmenn Forest kvörtuðu við dómarann Jones og héldu því fram að Nico O'Reilly hefði ýtt Gibbs-White þegar hann varðist í hornspyrnu og þar með komið í veg fyrir að hann gæti varið sigurmark Cherki. „Það er alveg augljóst að Morgan Gibbs-White er ýtt í gólfið og sami leikmaður á þátt í að verja skotið,“ sagði Dyche. „En hann getur ekki varið það því þegar hann stekkur upp fer boltinn í gegnum þann hluta líkamans sem hann hefði varið boltann með. Hvernig sem á það er litið, þá er þetta brot,“ sagði Dyche. Myndbandsdómarar skoðuðu markið en leyfðu ákvörðun Jones á vellinum að standa. Eftir tapið er Forest fimm stigum fyrir ofan fallsæti ensku úrvalsdeildarinnar. PGMOL hefur áður spilað hljóðupptökur fyrir félög í einrúmi, þar á meðal fyrir Nottingham Forest. Enski boltinn Manchester City Nottingham Forest Mest lesið Joshua í bílslysi þar sem tveir létust Sport Þetta er vitað um banaslysið sem Anthony Joshua slapp lifandi úr Sport Þreytt á umræðu um líkamann sinn: „Á ekki að tjá sig um það“ Sport Hneysklaður á ósönnum orðrómum Fótbolti Mennirnir sem létust voru þjálfarar og nánir vinir Anthony Joshua Sport Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Enski boltinn Hættir ekki fyrr en hann skorar þúsund mörk Fótbolti „Þegar þú spilar við Gary Anderson er alltaf pláss fyrir flugeldasýningu“ Sport Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Enski boltinn Strákarnir komnir í úrslit á Sparkassen Handbolti Fleiri fréttir Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar „Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“ Semenyo vill að allt verði klárt fyrir nýársdag „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Jöfnuðu 128 ára gamalt met Gray hetja Tottenham Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Andy Carroll mætir fyrir dóm eftir að hafa verið handtekinn Villa kvartar til Chelsea vegna flösku sem flaug á bekkinn Sjáðu magnaða vörslu Raya: „Þetta var stórkostlegt“ Sjáðu fyrsta mark Wirtz, laglega sjálfsmarkið og Watkins stúta Chelsea Liverpool-skotmarkið ekki á förum í janúar Aldrei spilað þarna en sagði strax já „Viss um að ég myndi skora einn daginn“ Watkins hélt ótrúlegri sigurgöngu Villa áfram Schade og Jiménez sendu Brentford og Fulham í efri hlutann Arsenal aftur á toppinn Fyrsta mark Wirtz í þriðja sigrinum í röð Cherki aðalmaðurinn í sigri City Úlfarnir heiðruðu minningu Jota Andri Lucas frá í mánuð Sjáðu dönsku þrumuna sem færði United-mönnum öll þrjú stigin Segir að Arsenal stefni á sögulega fernu á þessu tímabili Sjá meira