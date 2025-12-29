Enski boltinn

Nottingham Forest vill fá að heyra sam­töl dómaranna

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Rayan Cherki fagnar sigurmarki sínu fyrir Manchester City en leikmenn Nottingham Forest eru mjög ósáttir.
Rayan Cherki fagnar sigurmarki sínu fyrir Manchester City en leikmenn Nottingham Forest eru mjög ósáttir. Getty/Catherine Ivill

Forráðamenn Nottingham Forest eru mjög ósáttir með að sigurmark Manchester City hafi fengið að standa en City vann 2-1 sigur í leik liðanna í ensku úrvalsdeildinni um helgina.

Forest hefur beðið um hljóðupptökur frá myndbandsdómurum á meðan félagið íhugar að leggja fram formlega kvörtun í kjölfar tapsins gegn Manchester City.

Félagið er afar óánægt með ákvarðanir dómarans Rob Jones í 2-1 tapi liðsins á City Ground á laugardaginn.

Forest hefur snúið sér til PGMOL-dómaranefndarinnar og beðið um að fá að heyra samtöl milli dómara á vellinum og myndbandsdómarateymisins á lykilaugnablikum leiksins.

Sean Dyche yfirþjálfari taldi að sigurmark Rayan Cherki á 83. mínútu hefði átt að vera dæmt af vegna brots á Morgan Gibbs-White og að Jones hefði átt að sýna Ruben Dias, varnarmanni City, seinna gula spjaldið eftir hlé.

„Svo auðveldur leikur að dæma, að mínu mati, svo auðveld ákvörðun fyrir VAR,“ sagði Sean Dyche eftir þennan æsispennandi leik á laugardaginn.

„Þegar þú hefur spilað svona vel, að koma inn og þurfa að tala um að dómarar hafi áhrif á leikinn – en þeir gerðu það svo sannarlega. Allir á vellinum og allir sem horfðu heima gátu séð það,“ sagði Dyche.

Leikmenn Forest kvörtuðu við dómarann Jones og héldu því fram að Nico O'Reilly hefði ýtt Gibbs-White þegar hann varðist í hornspyrnu og þar með komið í veg fyrir að hann gæti varið sigurmark Cherki.

„Það er alveg augljóst að Morgan Gibbs-White er ýtt í gólfið og sami leikmaður á þátt í að verja skotið,“ sagði Dyche.

„En hann getur ekki varið það því þegar hann stekkur upp fer boltinn í gegnum þann hluta líkamans sem hann hefði varið boltann með. Hvernig sem á það er litið, þá er þetta brot,“ sagði Dyche.

Myndbandsdómarar skoðuðu markið en leyfðu ákvörðun Jones á vellinum að standa. Eftir tapið er Forest fimm stigum fyrir ofan fallsæti ensku úrvalsdeildarinnar.

PGMOL hefur áður spilað hljóðupptökur fyrir félög í einrúmi, þar á meðal fyrir Nottingham Forest.

Enski boltinn Manchester City Nottingham Forest

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið