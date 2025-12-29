Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. desember 2025 17:31 Lea Schuller sést hér búin að skrifa undir samninginn við Manchester United. Getty/Poppy Townson Manchester United hefur samið við þýsku landsliðskonuna Leu Schuller en hún kemur til enska liðsins frá Bayern München. Þessi 28 ára gamli leikmaður verður annar leikmaðurinn sem félagið fær í janúarglugganum á eftir bakverðinum Hönnu Lundkvist. Glódís Perla skrifaði undir nýjan samning við Bayern á dögunum en Lea Schuller vildi prófa eitthvað nýtt. You never saw it coming 😉Give a warm United welcome to Lea Schuller! ✍️🇩🇪 pic.twitter.com/PyloWFydlY— Manchester United Women (@ManUtdWomen) December 29, 2025 Þessi reyndi framherji var í fimm ár hjá Bayern, spilaði yfir hundrað leiki og hjálpaði liðinu að vinna fjóra deildartitla. Hún gerir nú samning við United til ársins 2029. Hún hefur skorað 54 mörk í 82 leikjum fyrir þýska landsliðið og var í hópnum sem lenti í öðru sæti á eftir Englandi á EM 2022, auk þess að vinna brons á Ólympíuleikunum 2024. When Lea came to Carrington 🥰🏡 pic.twitter.com/gyoltzfrql— Manchester United Women (@ManUtdWomen) December 29, 2025 Veit að Manchester United er hið fullkomna félag „Frá fyrstu samtölum sem ég átti við [stjórann] Marc [Skinner] og félagið var metnaður allra hér mjög skýr. Það er enn svo margt sem ég vil afreka á ferlinum og ég veit að Manchester United er hið fullkomna félag til að ganga til liðs við,“ sagði Schuller á heimasíðu enska félagsins. „Mér finnst leikstíll liðsins henta mínum leik mjög vel. Ég vona að mínir eiginleikar og reynsla geti hjálpað okkur að ná markmiðum okkar bæði í Englandi og í Meistaradeildinni.“ Við erum himinlifandi Matt Johnson, yfirmaður kvennaknattspyrnu hjá Manchester United, sagði: „Markaskorun Leu er stórkostleg, leikstíll hennar mun gefa sóknarleik okkar nýja og spennandi vídd. Við erum himinlifandi með að bæta leikmanni af hennar kalíberi í hópinn,“ sagði Johnson. „Sigurhugarfar og reynsla Leu mun sannarlega hjálpa okkar unga og metnaðarfulla liði á meðan við höldum áfram að vaxa saman og keppa í innlendum og evrópskum keppnum.“ United vonast til að vera umsvifamikið á félagaskiptamarkaðnum þar sem stjórinn Skinner leitast við að styrkja hópinn fyrir útsláttarkeppni Meistaradeildar kvenna. Félagið hefur þegar samið um framlengingu við lykilmiðjumanninn Hinötu Miyazawa, sem hefur samþykkt að vera áfram til sumarsins 2029. Enski boltinn Manchester United Þýski boltinn Mest lesið Joshua í bílslysi þar sem tveir létust Sport Þetta er vitað um banaslysið sem Anthony Joshua slapp lifandi úr Sport Þreytt á umræðu um líkamann sinn: „Á ekki að tjá sig um það“ Sport Hneysklaður á ósönnum orðrómum Fótbolti Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Enski boltinn Hættir ekki fyrr en hann skorar þúsund mörk Fótbolti „Þegar þú spilar við Gary Anderson er alltaf pláss fyrir flugeldasýningu“ Sport Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Enski boltinn Strákarnir komnir í úrslit á Sparkassen Handbolti Yfirgefur Keflavík vegna komu Martins Körfubolti Fleiri fréttir Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar „Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“ Semenyo vill að allt verði klárt fyrir nýársdag „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Jöfnuðu 128 ára gamalt met Gray hetja Tottenham Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Andy Carroll mætir fyrir dóm eftir að hafa verið handtekinn Villa kvartar til Chelsea vegna flösku sem flaug á bekkinn Sjáðu magnaða vörslu Raya: „Þetta var stórkostlegt“ Sjáðu fyrsta mark Wirtz, laglega sjálfsmarkið og Watkins stúta Chelsea Liverpool-skotmarkið ekki á förum í janúar Aldrei spilað þarna en sagði strax já „Viss um að ég myndi skora einn daginn“ Watkins hélt ótrúlegri sigurgöngu Villa áfram Schade og Jiménez sendu Brentford og Fulham í efri hlutann Arsenal aftur á toppinn Fyrsta mark Wirtz í þriðja sigrinum í röð Cherki aðalmaðurinn í sigri City Úlfarnir heiðruðu minningu Jota Andri Lucas frá í mánuð Sjáðu dönsku þrumuna sem færði United-mönnum öll þrjú stigin Segir að Arsenal stefni á sögulega fernu á þessu tímabili Amorim endaði viðtalið á gamansömum nótum Sjá meira