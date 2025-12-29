Enski boltinn

Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lea Schuller sést hér búin að skrifa undir samninginn við Manchester United.
Manchester United hefur samið við þýsku landsliðskonuna Leu Schuller en hún kemur til enska liðsins frá Bayern München.

Þessi 28 ára gamli leikmaður verður annar leikmaðurinn sem félagið fær í janúarglugganum á eftir bakverðinum Hönnu Lundkvist.

Glódís Perla skrifaði undir nýjan samning við Bayern á dögunum en Lea Schuller vildi prófa eitthvað nýtt.

Þessi reyndi framherji var í fimm ár hjá Bayern, spilaði yfir hundrað leiki og hjálpaði liðinu að vinna fjóra deildartitla. Hún gerir nú samning við United til ársins 2029.

Hún hefur skorað 54 mörk í 82 leikjum fyrir þýska landsliðið og var í hópnum sem lenti í öðru sæti á eftir Englandi á EM 2022, auk þess að vinna brons á Ólympíuleikunum 2024.

Veit að Manchester United er hið fullkomna félag

„Frá fyrstu samtölum sem ég átti við [stjórann] Marc [Skinner] og félagið var metnaður allra hér mjög skýr. Það er enn svo margt sem ég vil afreka á ferlinum og ég veit að Manchester United er hið fullkomna félag til að ganga til liðs við,“ sagði Schuller á heimasíðu enska félagsins.

„Mér finnst leikstíll liðsins henta mínum leik mjög vel. Ég vona að mínir eiginleikar og reynsla geti hjálpað okkur að ná markmiðum okkar bæði í Englandi og í Meistaradeildinni.“

Við erum himinlifandi

Matt Johnson, yfirmaður kvennaknattspyrnu hjá Manchester United, sagði: „Markaskorun Leu er stórkostleg, leikstíll hennar mun gefa sóknarleik okkar nýja og spennandi vídd. Við erum himinlifandi með að bæta leikmanni af hennar kalíberi í hópinn,“ sagði Johnson.

„Sigurhugarfar og reynsla Leu mun sannarlega hjálpa okkar unga og metnaðarfulla liði á meðan við höldum áfram að vaxa saman og keppa í innlendum og evrópskum keppnum.“

United vonast til að vera umsvifamikið á félagaskiptamarkaðnum þar sem stjórinn Skinner leitast við að styrkja hópinn fyrir útsláttarkeppni Meistaradeildar kvenna.

Félagið hefur þegar samið um framlengingu við lykilmiðjumanninn Hinötu Miyazawa, sem hefur samþykkt að vera áfram til sumarsins 2029.

