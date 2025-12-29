„Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 29. desember 2025 10:30 Pep Guardiola þvertekur fyrir að vera göldróttur. getty/Catherine Ivill Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, segist ekki hafa fundið neina töfralausn til að snúa gengi liðsins við. City gerði góða ferð til Nottingham á laugardaginn og vann Forest, 1-2. Þetta var áttundi sigur liðsins í öllum keppnum í röð. City endaði í 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili og féll úr leik fyrir Real Madrid í umspili um sæti í útsláttarkeppni Meistaradeildar Evrópu. Nú er öldin önnur en Guardiola segist ekki eiga allan heiðurinn af viðsnúningi Manchester-liðsins. „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn sem ákveða hvað þeir ætla að gera, smella fingrum og allt verður ljóst,“ sagði Guardiola. „Stundum þarftu tíma. Hversu oft sástu mig dæma og gagnrýna félagið á síðasta tímabili? Ég hefði getað gert það. Hversu oft? Aldrei. Þetta snýst ekki um þig eða þig eða þig. Það var einhver þoka í Manchester, í kringum æfingasvæðið. Eitthvað vantaði.“ City er í 2. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með fjörutíu stig, tveimur stigum á eftir toppliði Arsenal. Næsti leikur City, og sá fyrsti á árinu 2026, er gegn spútnikliði Sunderland á Ljósvangi á nýársdag. Enski boltinn Manchester City Tengdar fréttir Cherki aðalmaðurinn í sigri City Rayan Cherki var í aðalhlutverki þegar Manchester City vann 2-1 sigur á Nottingham Forest á City Ground í ensku úrvalsdeildinni í hádeginu. City fór á topp deildarinnar með sigrinum. 27. desember 2025 14:25 Mest lesið Þreytt á umræðu um líkamann sinn: „Á ekki að tjá sig um það“ Sport Hneysklaður á ósönnum orðrómum Fótbolti Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Enski boltinn Hættir ekki fyrr en hann skorar þúsund mörk Fótbolti Yfirgefur Keflavík vegna komu Martins Körfubolti Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Enski boltinn Skynjar stress hjá Arsenal Enski boltinn Enn kvarnast úr liði Blika Íslenski boltinn Ótrúleg tölfræði Jokic Körfubolti Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Enski boltinn Fleiri fréttir „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Jöfnuðu 128 ára gamalt met Gray hetja Tottenham Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Andy Carroll mætir fyrir dóm eftir að hafa verið handtekinn Villa kvartar til Chelsea vegna flösku sem flaug á bekkinn Sjáðu magnaða vörslu Raya: „Þetta var stórkostlegt“ Sjáðu fyrsta mark Wirtz, laglega sjálfsmarkið og Watkins stúta Chelsea Liverpool-skotmarkið ekki á förum í janúar Aldrei spilað þarna en sagði strax já „Viss um að ég myndi skora einn daginn“ Watkins hélt ótrúlegri sigurgöngu Villa áfram Schade og Jiménez sendu Brentford og Fulham í efri hlutann Arsenal aftur á toppinn Fyrsta mark Wirtz í þriðja sigrinum í röð Cherki aðalmaðurinn í sigri City Úlfarnir heiðruðu minningu Jota Andri Lucas frá í mánuð Sjáðu dönsku þrumuna sem færði United-mönnum öll þrjú stigin Segir að Arsenal stefni á sögulega fernu á þessu tímabili Amorim endaði viðtalið á gamansömum nótum „Við eigum heima í Evrópu“ Daninn skaut Man. United upp fyrir Liverpool Amorim segir strákinn í frystinum vera framtíðin hjá Man. United Martinez með fyrirliðabandið og báðir Fletcher-bræðurnir á bekknum Havertz gæti snúið aftur á næstu dögum Sjá meira