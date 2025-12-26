Alfons Sampsted spilaði rúmar þrjátíu langþráðar mínútur í 1-1 jafntefli Birmingham City og Derby County í ensku Championship deildinni. Willum Þór Willumsson kom einnig við sögu en bæði lið enduðu með aðeins tíu leikmenn inni á vellinum.
Derby komst yfir í fyrri hálfleik en varð síðan manni færri þegar Joe Ward fékk tvö gul spjöld með tíu mínútuna millibili, og þar með rautt.
Birmingham tók þá völdin á vellinum í seinni hálfleik og skoraði jöfnunarmark á 64. mínútu þegar Jack Robinson kom boltanum í netið.
Sigurmarkið skilaði sér hins vegar ekki og Birmingham gat ekki nýtt mannamismun á lokamínútunum því Cristoph Klarer fékk beint rautt spjald í uppbótartíma fyrir að sparka í andlit andstæðings.
Íslendingarnir Alfons (58. mínútu) og Willum Þór (78. mínútu) komu báðir inn af varamannabekknum. Þeir hafa mjög lítið spilað á tímabilinu, Willum vegna meiðsla en Alfons hefur einfaldlega verið úti í kuldanum.
Willum spilaði sinn fyrsta leik í tæpa fjóra mánuði um síðustu helgi en þetta var í þriðja sinn á tímabilinu sem Alfons kemur við sögu.
Birmingham er í 14. sæti ensku Championship deildarinnar, jafnt velska liðinu Wrexham að stigum en þau eru bæði nýliðar í deildinni.