Willum spilaði sinn fyrsta leik í tæpa fjóra mánuði

Willum Þór Willumsson sneri aftur inn á knattspyrnuvöllinn í dag, eftir tæplega fjögurra mánaða fjarveru, í 3-0 tapi Birmingham City gegn Sheffield United í ensku B-deildinni.
Fyrir leik dagsins hafði Willum ekki spilað mínútu af fótbolta síðan þann 29.ágúst fyrr á þessu ári. Hann var í landsliðshópi Íslands í leikjum gegn Aserbaísjan og Frakklandi í byrjun september en kom ekki inn á í þeim leikjum.
Eftir landsliðsverkefnið meiddist hann svo á kálfa á æfingu með Birmingham en sneri aftur í dag þegar að hann var í byrjunarliðinu gegn Sheffield.
Svo fór að Willum spilaði 63.mínútur í dag í leik sem endaði með 3-0 tapi. Sheffield United komst yfir snemma leiks, Birmingham missti síðan mann af velli á átjándu mínútu og lék því einum manni færri það sem eftir lifði leiks.
Tvö mörk til viðbótar frá Sheffield, nánar tiltekið þeim Gustavo Hamer og Patrick Bamford sáu svo til þess að tryggja heimamönnum 3-0 sigurinn.
Úrslitin hafa þá þýðingu að Birmingham City, sem er nýliði í B-deildinni, vermir nú 14.sæti deildarinnar og er með 29 stig. Sheffield United er í 18.sæti með 26 stig.