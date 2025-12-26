Enski boltinn

Synir Diogo Jota leiða leik­menn út á Anfield

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Leikmenn Liverpool verða leiddir út á Anfield af sonum Diogo Jota. 
Leikmenn Liverpool verða leiddir út á Anfield af sonum Diogo Jota.  Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Synir Diogo Jota heitins munu leiða leikmenn Liverpool og Wolverhampton Wanderers út á Anfield á morgun en þetta verður í fyrsta sinn sem fyrrum félög fráfallna leikmannsins mætast.

Dinis og Duarte Jota eru rúmlega tveggja og fjögurra ára gamlir en þeir eiga yngri systur sem er eins árs og verður væntanlega í fangi móður þeirra.

Börnin misstu föður sinn Diogo Jota og frænda sinn André Silva í bílslysi í sumar.

Portúgalinn var þá leikmaður Liverpool og nýorðinn Englandsmeistari en hann gekk til liðs við félagið árið 2020 frá Wolverhampton Wanderers.

Liverpool hefur heiðrað minningu hans með margvíslegum hætti á þessu tímabili og stuðningsmenn liðsins hafa látið lófaklapp dynja á 20. mínútu í leikjum liðsins. Jota spilaði í treyju númer 20 en enginn leikmaður Liverpool mun aftur skarta treyju númer 20.

Arne Slot, þjálfari Liverpool, sagði í leikskrá leiksins að hann vonaðist til að fjölskyldan finni huggun hjá stuðningsmönnum á þessum erfiðu tímum.

„Ég hugsa sérstaklega um fjölskyldu Diogo Jota á þessum árstíma, þegar þau halda fyrstu jólin án hans. Það er ekki mitt að segja hvernig þau eiga að leita sér huggunar en ég vona að ástin og umhyggjan, sem umvefur Diogo enn, geti gert það“ sagði Slot.

Jota skoraði á sínum tíma 62 mörk fyrir Liverpool í 182 leikjum og vann titlana þrjá sem standa til boða í enska boltanum, FA bikarinn, deildabikarinn og ensku úrvalsdeildina.

Sem leikmaður Wolves frá 2017-20, eftir komuna frá Atlético Madrid, skoraði hann 44 mörk í 131 leik.

Enski boltinn Liverpool FC Andlát Diogo Jota

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið