Synir Diogo Jota leiða leikmenn út á Anfield Ágúst Orri Arnarson skrifar 26. desember 2025 12:31 Leikmenn Liverpool verða leiddir út á Anfield af sonum Diogo Jota. Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images Synir Diogo Jota heitins munu leiða leikmenn Liverpool og Wolverhampton Wanderers út á Anfield á morgun en þetta verður í fyrsta sinn sem fyrrum félög fráfallna leikmannsins mætast. Dinis og Duarte Jota eru rúmlega tveggja og fjögurra ára gamlir en þeir eiga yngri systur sem er eins árs og verður væntanlega í fangi móður þeirra. Börnin misstu föður sinn Diogo Jota og frænda sinn André Silva í bílslysi í sumar. Portúgalinn var þá leikmaður Liverpool og nýorðinn Englandsmeistari en hann gekk til liðs við félagið árið 2020 frá Wolverhampton Wanderers. Liverpool hefur heiðrað minningu hans með margvíslegum hætti á þessu tímabili og stuðningsmenn liðsins hafa látið lófaklapp dynja á 20. mínútu í leikjum liðsins. Jota spilaði í treyju númer 20 en enginn leikmaður Liverpool mun aftur skarta treyju númer 20. Arne Slot, þjálfari Liverpool, sagði í leikskrá leiksins að hann vonaðist til að fjölskyldan finni huggun hjá stuðningsmönnum á þessum erfiðu tímum. „Ég hugsa sérstaklega um fjölskyldu Diogo Jota á þessum árstíma, þegar þau halda fyrstu jólin án hans. Það er ekki mitt að segja hvernig þau eiga að leita sér huggunar en ég vona að ástin og umhyggjan, sem umvefur Diogo enn, geti gert það“ sagði Slot. Jota skoraði á sínum tíma 62 mörk fyrir Liverpool í 182 leikjum og vann titlana þrjá sem standa til boða í enska boltanum, FA bikarinn, deildabikarinn og ensku úrvalsdeildina. Sem leikmaður Wolves frá 2017-20, eftir komuna frá Atlético Madrid, skoraði hann 44 mörk í 131 leik. Enski boltinn Liverpool FC Andlát Diogo Jota Mest lesið Ekkert bit í snáknum: „Hörmulegur og ætti að hætta“ Sport Stoltur af stráknum en ætlar ekki að kaupa hann aftur Handbolti „Þú birtir falsfrétt um mig, þú ert í banni“ Fótbolti United horfir til Þýskalands eftir höfnun Semenyo Enski boltinn Haaland stóðst vigtun eftir jólin Enski boltinn Þessi tíu eru tilnefnd sem Íþróttamaður ársins 2025: 23 ára aldursmunur Sport Goðsögn fallin frá Enski boltinn Cunha vill skemmta og Howe treystir leikmönnum Enski boltinn Kærður af knattspyrnusambandinu Enski boltinn Meisturunum fatast flugið „af því hitt liðið er betra“ Körfubolti Fleiri fréttir Synir Diogo Jota leiða leikmenn út á Anfield Cunha vill skemmta og Howe treystir leikmönnum United horfir til Þýskalands eftir höfnun Semenyo Haaland stóðst vigtun eftir jólin Hápunktarnir hingað til í enska boltanum Goðsögn fallin frá Kærður af knattspyrnusambandinu Bestu jólamörkin: Drogba, Scholes eða Giroud? Van de Ven bað Isak afsökunar: „Vildi ekki meiða hann“ Hvers vegna heillast stórliðin svo af Semenyo? Stewart, Snoop og Modric í eina sæng Vill ekki segja hversu lengi Bruno er frá Spyr hvort Guardiola stígi á vigtina Arsenal í undanúrslit eftir vító Man. Utd reyndi stíft en Semenyo kaus City „Tölfræðilega séð eiga þeir ekkert að vera í þessari stöðu“ Chelsea setur sig í samband við Semenyo Jiménez jafnaði bestu vítaskyttu sögunnar Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Sjáðu „auma“ vítið sem skilaði Fulham sigri Fulham skildi Forest eftir við fallsvæðið Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Fagnaði titli Liverpool sem óður maður um alla borg „Allir virðast elska hann“ „Þetta mun ekki buga okkur“ Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Sjáðu mörkin: Rogers sá um Manchester United Óttast að Isak hafi fótbrotnað Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Sjá meira