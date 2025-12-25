Fimm eru látnir eftir að þyrla hrapaði í hlíðum Kilimanjaro, hæsta fjalls Afríku, í Tansaníu í gærkvöldi.
Fjölmiðlar ytra segja að þyrluflugmaður, læknir, leiðsögumaður og tveir erlendir ferðamenn hafi verið um borð í þyrlunni sem fórst og látist.
Slysið varð nærri leið sem er vinsæl meðal göngumanna – milli Barafu-búða og Kibo-tinds – í rúmlega fjögur þúsund metra hæð yfir sjávarmáli.
Þyrlan var í björgunarleiðangri þegar hún hrapaði til jarðar að kvöldi aðfangadags, en göngumennirnir höfðu þá nýverið verið sóttir með þyrlunni.
Kilimanjaro er að finna í norðurhluta Tansaníu, ekki langt frá landamærunum að Kenía. Áætlað er að um 50 þúsund ferðamenn klífi fjallið á ári hverju.