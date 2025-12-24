Þrír létust, þar á meðal tveir umferðarlögreglumenn, eftir að sprenging varð í bíl í Moskvu, höfuðborg Rússlands, í morgun.
Samkvæmt upplýsingum sem Guardian hefur eftir rússneskum stjórnvöldum sprakk bíll í loft upp þegar tveir lögreglumenn ætluðu að ná tali af grunsamlegum einstaklingi nærri lögreglubíl í suðurhluta borgarinnar. Einn til viðbótar lést í sprengingunni, en ekki liggur fyrir hvort sá hafi borið ábyrgð á sprengjunni.
Í umfjöllun Reuters segir að Rússar gruni Úkraínumenn um verknaðinn.
Fyrr í vikunni var rússneskur hershöfðingi var ráðinn af dögum á sama svæði í Moskvu eftir að sprengju var komið fyrir undir bíl hans. Grunur hefur beinst að úkraínsku leyniþjónustunni sem hefur á liðnum árum ráðið nokkra slíka hátt setta Rússa af dögum.
Rússneskir embættismenn hafa kallað eftir skjótum hefndaraðgerðum vegna dauða hershöfðingjans, en sprengingin var sú þriðja á undanförnu ári sem dregur háttsettan rússneskan herforingja til bana.
Rússneskur hershöfðingi var ráðinn af dögum í morgun í Moskvu höfuðborg Rússlands.