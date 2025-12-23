Chelsea setur sig í samband við Semenyo Ágúst Orri Arnarson skrifar 23. desember 2025 14:01 Antoine Semenyo hefur verið einn öflugasti framherji ensku úrvalsdeildarinnar á tímabilinu. Getty Chelsea hefur beðið Bournemouth um leyfi til að hefja samningaviðræður við ganverska framherjann Antoine Semenyo. The Athletic greinir frá því að Chelsea hafi upphaflega ætlað að finna sér framherja næsta sumar en sé nú búið að setja sig í samband við umboðsmenn Semenyo um skipti í janúar. Samningur hans við Bournemouth gildir til 2030 en klásúla er um kaupverð upp 65 milljónir punda. Klásúlan gildir þó ekki alveg út allan janúar því Bournemouth vill fá tækifæri til að finna afleysingu. Samkeppnin um Semenyo er heilmikil. Manchester United og Tottenham sýndu honum áhuga í sumar og fleiri lið hafa bæst í hópinn. Liverpool og nú Chelsea hafa helst verið nefnd en líklega væru flest lið deildarinnar til í að fá þennan öfluga framherja til sín. Semenyo hefur átt frábært tímabil fyrir Bournemouth, skorað átta mörk og gefið þrjár stoðsendingar í sextán leikjum. Hann er ein helsta ástæðan fyrir því að Bournemouth hefur haldið sér yfir ofan fallsvæðið en liðið missti marga lykilleikmenn í sumar þegar Dean Huijsen fór til Real Madrid, Milos Kerkez fór til Liverpool, Illia Zabarnyi fór til PSG og Dango Ouattara fór til Brentford. Enski boltinn Mest lesið Þessi tíu eru tilnefnd sem Íþróttamaður ársins 2025: 23 ára aldursmunur Sport Sagan ekki sönn: „Veit ekki hvaðan þetta á að hafa komið“ Íslenski boltinn Sakaður um niðurlægingu: „Við viljum ekki hafa hann sem þjálfara“ Handbolti Erfitt að vera í burtu þegar mamma greindist Fótbolti Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Enski boltinn Einn leikmaður með samning og völlurinn ólöglegur Fótbolti Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Enski boltinn Kansas frá Kansas til Kansas Sport Vildi tapa legg: „Mesti hávaði sem ég hef heyrt“ Sport Missti alveg stjórn á skapinu en það skilaði sigri Körfubolti Fleiri fréttir Chelsea setur sig í samband við Semenyo Jiménez jafnaði bestu vítaskyttu sögunnar Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Sjáðu „auma“ vítið sem skilaði Fulham sigri Fulham skildi Forest eftir við fallsvæðið Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Fagnaði titli Liverpool sem óður maður um alla borg „Allir virðast elska hann“ „Þetta mun ekki buga okkur“ Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Sjáðu mörkin: Rogers sá um Manchester United Óttast að Isak hafi fótbrotnað Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Fimmta sinn sem Arsenal er á toppnum um jólin: Unnu ekki titilinn í fyrstu fjögur skiptin „Viljum við að okkar verði minnst fyrir að vera skræfur?“ „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Calvert-Lewin hættir ekki að skora Gyökeres skaut Arsenal aftur á toppinn Slot fámáll um stöðuna á Isak Gleði og sorg í sigri Liverpool Dramatík er Broja reyndist hetja Burnley Haaland frábær er Manchester City komst á toppinn Andri Lucas skoraði í langþráðum sigri Blackburn Chelsea vann upp tveggja marka forskot á St James' Park Ekkert fararsnið á Guardiola sem segir að City verði að vera undirbúið Tíu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Tottenham Salah bað samherjana afsökunar Sjá meira