„Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Antoine Semenyo fagnar marki sínu fyrir Bournemouth um helgina en þetta var væntanlega einn af síðustu leikjum hans fyrir liðið.
Antoine Semenyo fagnar marki sínu fyrir Bournemouth um helgina en þetta var væntanlega einn af síðustu leikjum hans fyrir liðið.

Það styttist í það að leikmannaglugginn opni á ný í byrjun næsta mánaðar og Sunnudagsmessan var með augun á hvaða leikmenn gætu komist í eitt af bestu liðum ensku úrvalsdeildarinnar í janúarglugganum.

„Albert fékk það verkefni að fara yfir tíu leikmenn, sem hann telur að eigi inni sölu í stærri félag,“ sagði Kjartan Atli Kjartansson en sérfræðingar hans að þessu sinni voru Albert Brynjar Ingason og Ólafur Kristjánsson.

„Það er eitthvað sem segir mér að [Antoine] Semenyo verði á þessum lista. Hvar verður hann á listanum? Vegir Alberts eru órannsakanlegir,“ sagði Kjartan.

„Þetta er tíu manna listi. Aston Villa er ekki inni í þessu af því að ég lít á Aston Villa sem eitt af þessum stóru liðum í dag. Newcastle er heldur ekki inni í þessu,“ sagði Albert Brynjar.

„Þetta eru minni liðin,“ sagði Albert og byrjaði á Þjóðverjanum Anton Stach hjá Leeds United.

„Ég held að það verði barist um þennan gæja. Ég held til dæmis að United myndi taka hann þar með til að gjörbreyta liðinu,“ sagði Albert meðal annars um Elliott Anderson hjá Nottingham Forest.

„Svo er auðvitað það augljósa eða Marc Guéhi. Hann er að renna út úr samningi og hann er alltaf að fara. Það er öruggast á öllum listanum því hann er búinn að vera frábær á þessu tímabili,“ sagði Albert um miðvörð Crystal Palace.

„Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara,“ spurði Kjartan en bæði Liverpool og Manchester United eru sögð hafa áhuga á honum.

„Liverpool,“ sagði Ólafur Kristjánsson og Albert tók undir það. Hér fyrir neðan má sjá listann og í hvaða sæti hinn eftirsótti Antoine Semenyo er.

