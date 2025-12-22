„Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. desember 2025 10:00 Antoine Semenyo fagnar marki sínu fyrir Bournemouth um helgina en þetta var væntanlega einn af síðustu leikjum hans fyrir liðið. Getty/ Robin Jones Það styttist í það að leikmannaglugginn opni á ný í byrjun næsta mánaðar og Sunnudagsmessan var með augun á hvaða leikmenn gætu komist í eitt af bestu liðum ensku úrvalsdeildarinnar í janúarglugganum. „Albert fékk það verkefni að fara yfir tíu leikmenn, sem hann telur að eigi inni sölu í stærri félag,“ sagði Kjartan Atli Kjartansson en sérfræðingar hans að þessu sinni voru Albert Brynjar Ingason og Ólafur Kristjánsson. „Það er eitthvað sem segir mér að [Antoine] Semenyo verði á þessum lista. Hvar verður hann á listanum? Vegir Alberts eru órannsakanlegir,“ sagði Kjartan. Klippa: Topp tíu listi Alberts um hvaða leikmenn ættu að komast í stærra lið „Þetta er tíu manna listi. Aston Villa er ekki inni í þessu af því að ég lít á Aston Villa sem eitt af þessum stóru liðum í dag. Newcastle er heldur ekki inni í þessu,“ sagði Albert Brynjar. „Þetta eru minni liðin,“ sagði Albert og byrjaði á Þjóðverjanum Anton Stach hjá Leeds United. „Ég held að það verði barist um þennan gæja. Ég held til dæmis að United myndi taka hann þar með til að gjörbreyta liðinu,“ sagði Albert meðal annars um Elliott Anderson hjá Nottingham Forest. „Svo er auðvitað það augljósa eða Marc Guéhi. Hann er að renna út úr samningi og hann er alltaf að fara. Það er öruggast á öllum listanum því hann er búinn að vera frábær á þessu tímabili,“ sagði Albert um miðvörð Crystal Palace. „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara,“ spurði Kjartan en bæði Liverpool og Manchester United eru sögð hafa áhuga á honum. „Liverpool,“ sagði Ólafur Kristjánsson og Albert tók undir það. Hér fyrir neðan má sjá listann og í hvaða sæti hinn eftirsótti Antoine Semenyo er. Enski boltinn AFC Bournemouth Crystal Palace FC Liverpool FC Manchester United Mest lesið Bunting dró orð sín til baka með tárin í augunum: „Ég er ekki meistari fólksins“ Sport Sakaður um svindl á HM í pílukasti Sport Áhorfendur ærðust eftir mögulega mark mótsins í fyrsta leik Fótbolti Sjáðu geggjaðan snúning Alberts áður en hann skoraði frábært mark Fótbolti Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Íslenski boltinn Ótrúleg tíðindi á HM í pílukasti: „Mikið sjokk“ Sport Klappstýrur Björgvins Karls slógu í gegn Sport Óttast að Isak hafi fótbrotnað Enski boltinn Hleður Kjartan lofi eftir frábæra frumraun með Aberdeen Fótbolti Í bann fyrir að kasta flösku í barn Körfubolti Fleiri fréttir „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Sjáðu mörkin: Rogers sá um Manchester United Óttast að Isak hafi fótbrotnað Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Fimmta sinn sem Arsenal er á toppnum um jólin: Unnu ekki titilinn í fyrstu fjögur skiptin „Viljum við að okkar verði minnst fyrir að vera skræfur?“ „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Calvert-Lewin hættir ekki að skora Gyökeres skaut Arsenal aftur á toppinn Slot fámáll um stöðuna á Isak Gleði og sorg í sigri Liverpool Dramatík er Broja reyndist hetja Burnley Haaland frábær er Manchester City komst á toppinn Andri Lucas skoraði í langþráðum sigri Blackburn Chelsea vann upp tveggja marka forskot á St James' Park Ekkert fararsnið á Guardiola sem segir að City verði að vera undirbúið Tíu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Tottenham Salah bað samherjana afsökunar Lineker fokillur við blaðamann: „Þvílíkt kjaftæði“ Skírði soninn LFC og Mac Allister lét draum feðganna rætast Jóga og pílates lykillinn að snöggri endurkomu Fantasýn: „Hann setti allt á 3 og það kom upp 19“ Alexander Isak fékk sænska gullboltann „Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz“ Amorim vill Neves Benti á hinn íslenska Dan Burn Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Forsætisráðherrann hótar Roman Abramovich og segir að „klukkan tifi“ Sjá meira