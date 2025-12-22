Erlent

Sprengdu rúss­neskan hers­höfðingja í loft upp í Moskvu

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Sprengjunni var komið fyrir undir bíl hershöfðingjans. 
Rússneskur hershöfðingi var ráðinn af dögum í morgun í Moskvu höfuðborg Rússlands.

Breska ríkisútvarpið segir að svo virðist sem sprengju hafi verið komi fyrir í bifreið sem hann var farþegi í. Hershöfðinginn, Fanil Sarvarov var yfirmaður deildar innan rússneska hersins sem hefur yfirumsjón með þjálfun rússneskra hermanna áður en þeir halda til víglínunnar.

Yfirvöld í Moskvu segja óljóst hver var að verki en að vissulega beinist grunur að úkraínsku leyniþjónustunni sem hefur á liðnum árum ráðið nokkra slíka hátt setta Rússa af dögum. Úkraínumenn hafa þó enn ekki tjáð sig um atvikið. 

Sprengingin er sögð hafa orðið á bílastæði fyrir utan fjölbýlishús í suðurhluta borgarinnar. 

