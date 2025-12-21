Fimmta sinn sem Arsenal er á toppnum um jólin: Unnu ekki titilinn í fyrstu fjögur skiptin Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 21. desember 2025 12:27 Leikmenn Arsenal fagna sigrinum á Everton. getty/David Price Eftir sigur Arsenal á Everton, 0-1, í gær er ljóst að Skytturnar verða á toppi ensku úrvalsdeildarinnar um jólin. Þetta er í fimmta sinn sem það gerist en í fyrstu fjögur skiptin varð liðið ekki efst þegar tímabilinu lauk. Viktor Gyökeres skoraði eina mark leiksins á Hill Dickinson leikvanginum í Liverpool í gær úr vítaspyrnu. Með sigrinum endurheimti Arsenal toppsæti ensku úrvalsdeildarinnar en liðið er tveimur stigum á undan Manchester City. Frá stofnun ensku úrvalsdeildarinnar 1992 hefur Arsenal fjórum sinnum áður verið á toppnum um jólin. Arsenal var á toppnum um jólin tímabilin 2002-03, 2007-08, 2022-23 og 2023-24. Liðið endaði í 2. sæti 2002-03, 2022-23 og 2023-24 en í því þriðja 2007-08. Frá því enska úrvalsdeildin var sett á laggirnar tímabilið 1992-93 hefur toppliðið um jólin sautján sinnum orðið meistari en sextán sinnum hefur annað lið staðið uppi sem sigurvegari. Næsti leikur Arsenal er gegn Crystal Palace í átta liða úrslitum enska deildabikarsins á Þorláksmessu. Næsti deildarleikur er gegn Brighton á laugardaginn. Enski boltinn Arsenal FC Tengdar fréttir Gyökeres skaut Arsenal aftur á toppinn Arsenal tyllti sér aftur á topp ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta með 1-0 sigri á útivelli gegn Everton í kvöld. 20. desember 2025 22:02 Mest lesið Dómarinn hlýtur mikið lof fyrir stundarbræði í garð Jake Paul og Joshua Sport Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Enski boltinn Tvær títanplötur settar í Jake Paul eftir kjálkabrotið Sport Ronaldo á nærbuxunum lætur Elon Musk efast um sjálfan sig Fótbolti Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Enski boltinn „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Enski boltinn Stór nöfn úr leik á HM í pílukasti Sport Gleði og sorg í sigri Liverpool Enski boltinn Slæm fjárhagsstaða HSÍ kemur ekki niður á EM Handbolti „Viljum við að okkar verði minnst fyrir að vera skræfur?“ Enski boltinn Fleiri fréttir Fimmta sinn sem Arsenal er á toppnum um jólin: Unnu ekki titilinn í fyrstu fjögur skiptin „Viljum við að okkar verði minnst fyrir að vera skræfur?“ „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Calvert-Lewin hættir ekki að skora Gyökeres skaut Arsenal aftur á toppinn Slot fámáll um stöðuna á Isak Gleði og sorg í sigri Liverpool Dramatík er Broja reyndist hetja Burnley Haaland frábær er Manchester City komst á toppinn Andri Lucas skoraði í langþráðum sigri Blackburn Chelsea vann upp tveggja marka forskot á St James' Park Ekkert fararsnið á Guardiola sem segir að City verði að vera undirbúið Tíu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Tottenham Salah bað samherjana afsökunar Lineker fokillur við blaðamann: „Þvílíkt kjaftæði“ Skírði soninn LFC og Mac Allister lét draum feðganna rætast Jóga og pílates lykillinn að snöggri endurkomu Fantasýn: „Hann setti allt á 3 og það kom upp 19“ Alexander Isak fékk sænska gullboltann „Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz“ Amorim vill Neves Benti á hinn íslenska Dan Burn Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Forsætisráðherrann hótar Roman Abramovich og segir að „klukkan tifi“ „Sýnum kvennaíþróttir af því að þær eru frábærar“ Snéri aftur í fótbolta eftir 35 ára hlé: „Kalla mig Jackie Grealish“ Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Ungstirnið skallaði meistarana áfram Sjá meira