Eftir 3-0 sigur Manchester City á West Ham United í ensku úrvalsdeildinni í gær færði Erling Haaland barnabarni Åges Hareide gjöf.
Hareide lést á fimmtudaginn, 72 ára að aldri. Síðasta starf hans á löngum þjálfaraferli var að stýra íslenska landsliðinu en hann þjálfaði einnig það norska og danska auk fjölda liða á Norðurlöndunum.
Hareide var góður leikmaður á sínum tíma og var fyrsti Norðmaðurinn til að spila fyrir City. Nokkrir hafa síðan fetað í fótspor hans, meðal annars Haaland sem hefur skorað grimmt fyrir City síðan hann gekk í raðir félagsins fyrir rúmum þremur árum.
Haaland skoraði tvívegis í öruggum sigri City á West Ham í gær og eftir leikinn vottaði hann Hareide virðingu sína.
„Hann er stór persóna í fótboltanum fyrir okkur Norðmenn en einnig fyrir öll Norðurlöndin. Það er mikill missir af honum því hann var burðarás. Hann var líka fyrsti Norðmaðurinn hjá City svo það er svolítið sérstakt. Ég votta fjölskyldu hans dýpstu samúð,“ sagði Haaland.
Hann lét ekki þar við sitja heldur gaf barnabarni Hareides treyjuna sem hann spilaði í gegn West Ham.
Haaland er langmarkahæstur í ensku úrvalsdeildinni með nítján mörk í sautján leikjum. City er í 2. sæti deildarinnar með 37 stig, tveimur stigum á eftir toppliði Arsenal.
Manchester City tyllti sér á topp ensku úrvalsdeildarinnar með 3-0 sigri gegn West Ham United í dag. Arsenal getur komist aftur á topp deildarinnar í kvöld.
Åge Hareide, fyrrverandi landsliðsþjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta lést í gær, 72 ára að aldri, eftir snarpa baráttu við krabbamein. Jörundur Áki Sveinsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá KSÍ syrgir góðan félaga sem átti magnaðan þjálfaraferil en var fyrst og fremst góð manneskja.
Norska fótboltafjölskyldan syrgir góðan mann og missirinn er mikill fyrir þá sem þekktu einn öflugasta þjálfarann í sögu Norðurlanda.
Davíð Snorri Jónasson, aðstoðarþjálfari karlalandsliðs Íslands í fótbolta, sem starfaði sem slíkur undir stjórn Norðmannsins Åge Hareide, minnist norsku goðsagnarinnar sem lést í kvöld.