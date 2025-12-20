Enski boltinn

Lineker fok­illur við blaða­mann: „Því­líkt kjaft­æði“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Peoples Vote Rally in Central London epa07163638 Television presenter and former footballer Gary Lineker attends a 'People's Vote' Rally in Central London, Britain, 13 November 2018. The rally held by anti-Brexit groups 'Best for Britain' and 'The People's Vote Campaign' comes as reports suggest British Prime Minister Theresa May has secured a breakthrough in Brexit negotiations and is seeking the approval of ministers ahead of a cabinet meeting tomorrow. EPA-EFE/WILL OLIVER
Fyrrum fótboltamaðurinn og sjónvarpsmaðurinn Gary Lineker er allt annað en sáttur við fréttaflutning Mike Keegan hjá Daily Mail um komandi verkefni hans fyrir Netflix í kringum HM karla í fótbolta næsta sumar.

Lineker var starfsmaður breska ríkisútvarpsins og stýrði Match of the Day, yfirferðarþætti enska boltans, í 26 ár – frá 1999 þar til síðasta vor. Lineker átti að klára feril sinn hjá BBC eftir HM 2026 en eftir færslu hans á samfélagsmiðlinum X gegn síonisma var hann sakaður um gyðingaandúð.

Hann hafði áður verið sendur í leyfi árið 2023 vegna færslna á samfélagsmiðlum og komst hann að samkomulagi við stjórnendur hjá BBC um starfslok í vor.

Greint var frá því á dögunum að Lineker hafi samið við Netflix um að hlaðvarp hans, The Rest Is Football, verði daglega í boði á streymisveitunni á meðan mótinu stendur. Lineker var á sínum tíma hæst launaði sjónvarpsmaður BBC, en laun hans fyrir starf sitt hjá Netflix eru sögð umtalsvert hærri en hjá breska ríkisútvarpinu.

Mike Keegan, ritstjóri á íþróttavef Daily Mail, birti grein í fyrradag þar sem hann segir meðal annars að: „Netflix-gullkistan er ekki aðeins fyrstu skref Linekers í átt að endurlausn, heldur einnig hefnd.“ Hinn 65 ára gamli Lineker „hafi sjónar á því að láta fyrrverandi vinnuveitendur sína sjá eftir uppsögninni“.

Lineker sé því í hefndarhug gegn fyrrum vinnuveitendum sínum og vilji með öllum leiðum gera betur, bæði fyrir sjálfan sig og láta BBC líta illa út í leiðinni.

Lineker deildi greininni á X-síðu sinni í gær og sagði einfaldlega: „Ekki satt. Þvílíkt kjaftæði.“

