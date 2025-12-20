Lineker fokillur við blaðamann: „Þvílíkt kjaftæði“ Valur Páll Eiríksson skrifar 20. desember 2025 08:01 Peoples Vote Rally in Central London epa07163638 Television presenter and former footballer Gary Lineker attends a 'People's Vote' Rally in Central London, Britain, 13 November 2018. The rally held by anti-Brexit groups 'Best for Britain' and 'The People's Vote Campaign' comes as reports suggest British Prime Minister Theresa May has secured a breakthrough in Brexit negotiations and is seeking the approval of ministers ahead of a cabinet meeting tomorrow. EPA-EFE/WILL OLIVER Fyrrum fótboltamaðurinn og sjónvarpsmaðurinn Gary Lineker er allt annað en sáttur við fréttaflutning Mike Keegan hjá Daily Mail um komandi verkefni hans fyrir Netflix í kringum HM karla í fótbolta næsta sumar. Lineker var starfsmaður breska ríkisútvarpsins og stýrði Match of the Day, yfirferðarþætti enska boltans, í 26 ár – frá 1999 þar til síðasta vor. Lineker átti að klára feril sinn hjá BBC eftir HM 2026 en eftir færslu hans á samfélagsmiðlinum X gegn síonisma var hann sakaður um gyðingaandúð. Hann hafði áður verið sendur í leyfi árið 2023 vegna færslna á samfélagsmiðlum og komst hann að samkomulagi við stjórnendur hjá BBC um starfslok í vor. Greint var frá því á dögunum að Lineker hafi samið við Netflix um að hlaðvarp hans, The Rest Is Football, verði daglega í boði á streymisveitunni á meðan mótinu stendur. Lineker var á sínum tíma hæst launaði sjónvarpsmaður BBC, en laun hans fyrir starf sitt hjá Netflix eru sögð umtalsvert hærri en hjá breska ríkisútvarpinu. Not true. Utter nonsense. https://t.co/3ACHqH08AH— Gary Lineker (@GaryLineker) December 18, 2025 Mike Keegan, ritstjóri á íþróttavef Daily Mail, birti grein í fyrradag þar sem hann segir meðal annars að: „Netflix-gullkistan er ekki aðeins fyrstu skref Linekers í átt að endurlausn, heldur einnig hefnd.“ Hinn 65 ára gamli Lineker „hafi sjónar á því að láta fyrrverandi vinnuveitendur sína sjá eftir uppsögninni“. Lineker sé því í hefndarhug gegn fyrrum vinnuveitendum sínum og vilji með öllum leiðum gera betur, bæði fyrir sjálfan sig og láta BBC líta illa út í leiðinni. Lineker deildi greininni á X-síðu sinni í gær og sagði einfaldlega: „Ekki satt. Þvílíkt kjaftæði.“ Enski boltinn Fjölmiðlar Mest lesið Dagskráin í dag: Enski boltinn í tíu klukkutíma Sport Skírði soninn LFC og Mac Allister lét draum feðganna rætast Enski boltinn Varði fjórar vítaspyrnur með brotna hendi Fótbolti „Komum eins og aumingjar inn í þennan leik“ Körfubolti Körfuboltakvöld: Tilþrif tímabilsins til þessa Körfubolti Lineker fokillur við blaðamann: „Þvílíkt kjaftæði“ Enski boltinn Jóga og pílates lykillinn að snöggri endurkomu Enski boltinn „Jólasteikin mun bragðast betur í ljósi þessa sigurs“ Körfubolti Flautumark hjá FH og ÍR með þeim í Höllina Handbolti KA í undanúrslit á kostnað bikarmeistaranna Handbolti Fleiri fréttir Lineker fokillur við blaðamann: „Þvílíkt kjaftæði“ Skírði soninn LFC og Mac Allister lét draum feðganna rætast Jóga og pílates lykillinn að snöggri endurkomu Fantasýn: „Hann setti allt á 3 og það kom upp 19“ Alexander Isak fékk sænska gullboltann „Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz“ Amorim vill Neves Benti á hinn íslenska Dan Burn Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Forsætisráðherrann hótar Roman Abramovich og segir að „klukkan tifi“ „Sýnum kvennaíþróttir af því að þær eru frábærar“ Snéri aftur í fótbolta eftir 35 ára hlé: „Kalla mig Jackie Grealish“ Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Ungstirnið skallaði meistarana áfram Gat ekki komið í veg fyrir að City færi áfram City sagt ætla að keppa við Liverpool og United um Semenyo Man United ósátt við Marokkó og FIFA Sápan trolluð: „Þetta er þessi klikkhaus með röddina“ Stjarnan fór í dulargervi: Setti stuðningsmann United á óþekka listann Garnacho skaut Chelsea áfram í undanúrslit Vísa á bug fullyrðingum Bruno sem hafa valdið fjaðrafoki Hlaut 21 árs dóm fyrir að aka inn í skrúðgönguna í Liverpool Bjarni segir Newcastle stærra félag en Tottenham Moyes ældi alla leiðina til Eyja Bróðirinn sendir Amorim skilaboð: „Frelsið Kobbie Mainoo“ „Besta frammistaða United undir stjórn Amorim“ Segir að Salah muni sjá eftir því að fara í janúar Sjáðu mörkin úr ótrúlegu átta marka jafntefli á Old Trafford Skemmtilegt fyrir fólkið heima og United verðskuldaði sigur Jafnt í ótrúlegum átta marka leik á Old Trafford Sjá meira