Skotmennirnir feðgar Lovísa Arnardóttir skrifar 14. desember 2025 20:07 Tugir eru særðir og 16 látnir. Vísir/AP Lögregla greinir frá því að mennirnir sem skutu tugi á Bondi-strönd í Ástralíu í gær eru feðgar. Faðirinn, 50 ára, er látinn, og sonur hans, 24 ára, í lífshættu á spítala. Faðirinn hét Naveed Akram og sonurinn Sajid. Alls eru sextán látin ef faðirinn er talinn með. Fórnarlömbin eru á aldrinum 10 til 87 ára. Mennirnir hófu skotárás á gyðingahátíð á Bondi-strönd á útjaðri Sydney-borgar í Ástralíu fyrr í dag. Greint var frá því á blaðamannafundi í dag að tveir væru grunaðir og að þeir væru feðgar. „Annar er látinn, hinn er í lífshættulegu en stöðugu ástandi á sjúkrahúsi,“ er haft eftir Mal Lanyon, aðstoðaryfirlögregluþjóni, í frétt ástralska miðilsins 7 News. Lanyon sagði að í tengslum við rannsóknina hefði lögreglan í Nýja Suður-Wales framkvæmt tvær húsleitir í gærkvöldi, aðra í Bonnie Rigg og hina í Campsie. Hann sagði faðirinn með gilt skotvopnaleyfi. Hann hafi átt sex skotvopn og að lögregla hafi fundið sex skotvopn á vettvangi. Á vettvangi fundust einnig tvö óþekkt tæki sem lögregla hefur síðan sagt örugg. Tólf ára meðal látinna Í Ástralíu er nú morgun og í erlendum miðlum kemur fram að Ryan Park, heilbrigðisráðherra New South Wales, hafi greint frá því að eftir nóttina hafi látnum fjölgað úr 12 í 16. Meðal látinna sé tólf ára gamalt barn. Þá hefur særðum einnig fjölgað úr 29 í 38. Samkvæmt Park eru þrjú börn meðal særðra á spítalanum. Frétt AP. Fjöldi hafði komið sér fyrir á ströndinni. Hér má sjá jólalautarferð sem skilin var eftir í kjölfar skotárásarinnar. Vísir/AP Árásin átti sér stað á einni vinsælustu strönd Ástralíu, Bondi-strönd, við lok dags. Í Ástralíu er nú sumar og var mikill fjöldi á ströndinni bæði til að njóta veðurs en einnig til að fagna ljósahátíð Gyðinga sem hefst í dag. Í myndböndum sem eru í dreifingu á samfélagsmiðlum sjást minnst tveir svartklæddir menn skjóta ítrekað að ströndinni frá bílastæði, en sögur fara af því að hleypt hafi verið af í kringum 50 skotum. Fjallað er um það í erlendum miðlum að lögreglan hafi farið í húsleit heima hjá öðrum skotmanninum, á heimili hans í Sidney. Anthony Albanese forsætisráðherra Ástralíu sagði í gær að árásin væri hryðjuverk og gyðingahatur. Ekki hafa fleiri látið lífið í skotárás í Ástralíu í þrjá áratugi. Albanese sagði blaðamönnum í höfuðborginni Canberra í gær að hann væri harmi sleginn yfir þessum fjöldamorðum. „Þetta er markviss árás á ástralska gyðinga á fyrsta degi ljósahátíðar gyðinga, sem ætti að vera gleðidagur, hátíð trúarinnar. Illverk, gyðingahatur og hryðjuverk sem hafa lent beint í hjarta þjóðar okkar,“ sagði Albanese. Mikill viðbúnaður er víða í Sidney og nærri Bondi-ströndinni. Í Ástralíu er nú mánudagsmorgun og er myndin tekin snemma morguns þar. Vísir/AP Hann hét því að ofbeldinu yrði mætt með samstöðu. Fleiri leiðtogar hafa tjáð sig um árásina. Karl Bretakonungur sagði að hann og Kamilla drottning væru „skelfingu lostin og harmi slegin yfir þessari hræðilegu hryðjuverkaárás, sem byggði á gyðingahatri“. Aðalritari Sameinuðu þjóðanna, António Guterres, sagði á X að hann hefði fyllst hryllingi og að hann stæði með gyðingasamfélaginu um allan heim. Meiri viðbúnaður lögreglu Utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Marco Rubio, skrifaði í færslu á X: „Bandaríkin fordæma harðlega hryðjuverkaárásina í Ástralíu sem beindist að gyðinglegri hátíð. Gyðingahatur á engan stað í þessum heimi.“ Lögregla í borgum víðs vegar um heiminn, þar á meðal í London, sagðist ætla að auka öryggisgæslu við gyðinglegar stofnanir og samkomustaði. Fréttin hefur verið uppfærð eftir að greint var frá því að skotmennirnir væru feðgar. Uppfærð klukkan 20.51 þann 14.12.2025. Ástralía Skotvopn Tengdar fréttir Tíu drepnir í skotárás á gyðingahátíð Tíu voru skotnir til bana í skotárás á gyðingahátíð á Bondi strönd í Ástralíu í dag. Annar árásarmannanna er látinn og hinn hefur verið handtekinn. Minnst tólf eru slasaðir. 14. desember 2025 09:00 Mest lesið Rabbíni drepinn í árásinni Erlent Skotinn tvisvar eftir að hafa tæklað annan skotmanninn Erlent Íslendingur í Brown-háskóla: Oftast í tímum í sömu stofu og árásin var gerð Innlent Mikið myrkur þegar ekið var á konu á rafhlaupahjóli Innlent Skotmennirnir feðgar Erlent Tvinn-rafmagnsflugvél sem lækka á fargjöldin Erlent Segir Kristrúnu verja „lögbrot“ samráðherra síns Innlent Tíu drepnir í skotárás á gyðingahátíð Erlent Skilur að starfsfólk hafi ekki viljað afgreiða manneskju með hakakross Innlent Skýrsla ráðherra svari ekki mikilvægum spurningum um brúun bilsins Innlent Fleiri fréttir Skotmennirnir feðgar Skotinn tvisvar eftir að hafa tæklað annan skotmanninn Einn í haldi í tengslum við skotárás í Brown-háskóla Rabbíni drepinn í árásinni Grunaðir um að skipuleggja hryðjuverk á jólamarkaði Tíu drepnir í skotárás á gyðingahátíð Tveir látnir eftir skotárás í háskóla Tvinn-rafmagnsflugvél sem lækka á fargjöldin Rannsókn á meintri gagnaöflun um Giuffre felld niður Þingmenn bannaðir á krám vegna skattahækkana Föngum sleppt og viðskiptaþvingunum aflétt Vopnahlé Trumps hélt í nokkrar klukkustundir Witkoff fundar með Selenskí ESB frystir rússneskar eignir ótímabundið Trump, Clinton, Gates og fleiri á nýjum Epstein-myndum Selenskí í Kúpíansk, sem Pútín sagðist hafa hernumið Segir Trump að skipta sér ekki af evrópsku lýðræði Stefna á að taka fleiri skip frá Venesúela Evrópa þurfi að vera búin undir aðra stórstyrjöld Meintur morðingi Kirk mætti fyrir dómara í gær Takmarkar getu ríkjanna til að setja gervigreindinni skorður Bandaríkjamenn vilji koma á fríverslunarsvæði í Donbas Sagður tilbúinn að yfirgefa Venesúela með friðhelgi Hóta að koma fram við Belga eins og Ungverja „Arkitektar gervigreindar“ manneskja ársins hjá Time Fallhlífin flæktist í stélið 900 sviptir ökuleyfinu fyrir að hjóla undir áhrifum áfengis Geta fengið sex milljónir í bætur frá danska ríkinu Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Óvinafögnuður Trumps og Pútíns Missti af afhendingunni en er komin heil á húfi til Osló Sjá meira