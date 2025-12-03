Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Arsenal
Brentford
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
Njarðvík
Stjarnan
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
miðvikudagur 3. desember 2025
1 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Arsenal
Brentford
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
Njarðvík
Stjarnan
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Skoðar sín mál eftir að stuðningsmenn kveiktu í vellinum
Fótbolti
Sjáðu mark Andra í leik sem gerði þjálfara hans æfan
Enski boltinn
„Hún flutti út í eina nótt en svo var hún bara komin aftur“
Handbolti
„Ég er 43 ára og fyrsta manneskjan sem ég hringi í á morgnana er mamma“
Fótbolti
Losa sig við goðsögn: „Var að frétta að ég verð sendur heim“
Körfubolti
Viktor Bjarki heldur áfram að slá í gegn
Fótbolti
Liverpool með léttasta jólamánuðinn í ensku deildinni
Enski boltinn
Nýja treyjan sem fylgja á Íslandi inn á næsta stórmót
Fótbolti
Skotspónn eftir skelfilegt víti: „Verða að byggja stærri leikvang“
Fótbolti
Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni
Íslenski boltinn
Fleiri fréttir
Í beinni: Leeds United - Chelsea | Gestirnir elta toppliðin
Í beinni: Liverpool - Sunderland | Lærisveinar Slot mæta ólseigum nýliðum
Í beinni: Arsenal - Brentford | Toppliðið leitar að andrými
„Ég missti hárið“
Sjáðu mark Andra í leik sem gerði þjálfara hans æfan
Öll hundrað mörk Haalands á hundrað sekúndum
VARsjáin: Hlaupastíll Sigmundar og eina rifrildi Benna og Fannars
Sjáðu hjólhest Romero og níu mörk í sigri City
Liverpool með léttasta jólamánuðinn í ensku deildinni
Lögreglumenn hefðu verið ákærðir vegna Hillsborough-slyssins
Tryggði Tottenham stigið með hjólhestaspyrnu
Sjóðheitur Andri Lucas áfram á skotskónum
Sögulegt kvöld hjá Haaland endaði næstum því með algjöru klúðri
Fyrrverandi enskur landsliðsmaður handtekinn grunaður um nauðgun
FC Mávar færa Ólafi Jóhanni montrétt á FM
Segir viðbrögð Salah eðlileg: „Ekki sá eini sem var óánægður“
Handtekinn á flugvelli grunaður um nauðgun
„Ein leiðin að gera hann nógu fúlan til að heimta að fá að fara“
Segir að Wirtz hafi verið plataður til Liverpool
Arsenal að fá Arnar og Bjarka þeirra í Ekvador
Sheffield Wednesday fær aftur refsingu og er nú með mínus tíu stig
Undirbýr Liverpool líf án Salah?
Arsenal minnti á Víking: „Ég elska svona mörk“
Fantasýn: Flaug upp töfluna og fékk „jólabónus“
Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn
Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna millibili
Enn einn sigur Villa og Mávarnir á flugi
Sanngjarnt jafntefli niðurstaðan
Fyrsta deildarmark Isaks kom í langþráðum sigri
„Mikilvægi Zirkzee fólst ekki bara í markinu“
Sjá meira
Mest lesið
Skoðar sín mál eftir að stuðningsmenn kveiktu í vellinum
Fótbolti
Sjáðu mark Andra í leik sem gerði þjálfara hans æfan
Enski boltinn
„Hún flutti út í eina nótt en svo var hún bara komin aftur“
Handbolti
„Ég er 43 ára og fyrsta manneskjan sem ég hringi í á morgnana er mamma“
Fótbolti
Losa sig við goðsögn: „Var að frétta að ég verð sendur heim“
Körfubolti
Viktor Bjarki heldur áfram að slá í gegn
Fótbolti
Liverpool með léttasta jólamánuðinn í ensku deildinni
Enski boltinn
Nýja treyjan sem fylgja á Íslandi inn á næsta stórmót
Fótbolti
Skotspónn eftir skelfilegt víti: „Verða að byggja stærri leikvang“
Fótbolti
Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni
Íslenski boltinn
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Arsenal
Brentford
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
Njarðvík
Stjarnan
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar