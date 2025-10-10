Fótbolti

„Langt síðan ég var svona reiður og svekktur eftir leik“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Svekkelsið leyndi sér ekki hjá Hákoni Arnari Haraldssyni eftir leikinn gegn Úkraínu.
Hákon Arnar Haraldsson, sem var fyrirliði íslenska karlalandsliðsins í leiknum gegn Úkraínu, segir niðurstöðu kvöldsins svekkjandi. Ísland tapaði 3-5 í miklum markaleik í D-riðli undankeppni HM 2026. Hákon segir að íslenska liðið hefði átt að sýna meiri skynsemi í leiknum.

„Það er langt síðan ég var svona reiður og svekktur eftir leik. Það voru ótrúlegir hlutir sem gerðust í dag,“ sagði Hákon í samtali við Val Pál Eiríksson eftir leikinn.

„Ég er ógeðslega svekktur og ótrúlegt hvernig við töpuðum þessum leik, 3-5. Við eigum eftir að horfa á leikinn aftur og sjá hvað fór úrskeiðis en það var mikið af einstaklingsmistökum sem við verðum að koma í veg fyrir. Þeir hittu rammann fullkomlega í dag. Það fór allt upp í sammann. Ég hef ekki lent í öðru eins.“

Eftir að Mikael Egill Ellertsson jafnaði í 1-1 fékk Ísland á sig tvö mörk undir lok fyrri hálfleiks. Seinna markið var sérstaklega svekkjandi að fá á sig að sögn Hákonar.

„Við töpuðum boltanum á miðjunni og þá eigum við bara að brjóta. Það var alveg að koma hálfleikur, staðan 1-2 og mér fannst við vera búnir að vera betri. En svo refsa þeir grimmilega eins og þeir gera allan leikinn. Þetta var geggjað skot fyrir utan og óþarfi að fara inn í hálfleik með 1-3 stöðu,“ sagði Hákon.

Íslendingar komu til baka og jöfnuðu í 3-3 með tveimur mörkum Alberts Guðmundssonar. Hákon lagði það fyrra upp með frábærri fyrirgjöf.

„Við komum geggjaðir út í seinni hálfleik og skoruðum tvö mörk. Kannski fórum við yfir um í gleðinni, gleymdum að gera hlutina einfalt, ætluðum bara að keyra á þá og skora fjórða markið og vinna leikinn. Við hefðum kannski bara átt að taka því rólega og spila okkar leik,“ sagði Hákon.

„Ég er líka ábyrgur. Ég hefði oft getað haldið betur í boltann. Ég reyndi langar sendingar en svona er þetta bara.“

Með sigrinum komst Úkraína upp fyrir Ísland í 2. sæti D-riðils. Liðin eiga eftir að mætast í lokaumferð undankeppninnar.

„Þetta hefði getað verið miklu betra en þetta er bara eitt stig og við eigum eftir að spila við þá úti. Svo eigum við Frakkana hérna heima og það verður vonandi fullur völlur. Vonandi getur Aserbaísjan strítt Úkraínu aftur og við tökum stig gegn Frökkum,“ sagði Hákon að lokum.

HM 2026 í fótbolta Landslið karla í fótbolta

