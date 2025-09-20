Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að það muni hafa slæmar afleiðingar fyrir Afgana gefi þeir ekki eftir yfirráð yfir Bagram herstöðinni svokölluðu, sem áður var undir stjórn Bandaríkjamanna.
Bandaríkjamenn sækjast nú eftir því að endurheimta stjórn yfir herstöðinni, sem var mikilvæg hernaðarmiðstöð Atlantshafsbandalagsins í tvo áratugi, en hún var afhent afgönskum yfirvöldum skömmu áður en Talíbanar tóku yfir stjórn landsins.
Trump hefur látið hafa eftir sér að mögulegt væri að endurheimta stjórn yfir svæðinu, en hann segir að Afganir þurfi á aðstoð Bandaríkjamanna að halda í öðrum málum.
Þá sagði Trump á blaðamannafundi á fimmtudaginn að Bandaríkjamenn hefðu gefið Afgönum herstöðina og ekkert fengið í staðinn.
Í fyrri embættistíð Trumps á forsetastóli 2020 var unnið að samkomulagi við Afganistan sem fól meðal annars í sér að allir bandarískir hermenn skyldu yfirgefa landið, og var samningurinn að lokum undirritaður árið eftir þegar Joe Biden var við völd.
Trump sagði í mars á þessu ári að hann hefði aldrei viljað missa Bagram, en hann segir mikilvægt að halda í stöðina vegna Kínverja. Kínverjar séu að framleiða kjarnorkuvopn í aðeins klukkutíma fjarlægð frá herstöðinni. Samkvæmt umfjöllun BBC liggur er ekkert staðfest í þeim efnum.
Talíbanar hafa hafnað hugmyndum Trumps en í færslu á samfélagsmiðlum í dag sagði Trump að „slæmir hlutir“ muni gerast ef Talibanar skila ekki herstöðinni til Bandaríkjanna.