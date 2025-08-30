Í beinni
Bein útsending:
Bakaríið
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Gufunesmálið
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
laugardagur 30. ágúst 2025
15 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Gufunesmálið
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Bein útsending:
Bakaríið
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Tuchel baðst afsökunar: „Ég ætti að vita betur“
Fótbolti
Ófrískar afrekskonur með lifandi þyngingarvesti
Sport
Vallarþulurinn fékk rauða spjaldið
Fótbolti
Í beinni: Ísland - Belgía | Von um fyrsta sigurinn á EM
Körfubolti
Uppgjör: Valur-Inter 1-4 | Fanndís skoraði hjá Cecilíu en það dugði skammt
Fótbolti
„Stórkostlegur dagur og stórkostlegt kvöld“
Handbolti
Stoltur og þakklátur með tárin í augunum
Körfubolti
Skrautlegar aðstæður hjá Valsstelpunum á Ítalíu
Fótbolti
Hefur ekki gerst hjá enska landsliðinu í 33 ár
Fótbolti
Íslenskan er ástæðan fyrir því að Baldur er meira á hliðarlínunni en Craig
Körfubolti
Fleiri fréttir
Í beinni: Chelsea - Fulham | Veislan hefst á Lundúnaslag
Sjáðu mörkin hjá sex yngstu markaskorum í sögu Liverpool
Romano segir Real Betis hafa dregið samþykkt tilboð í Antony til baka
Tommi Steindórs fór á kostum í framburðarprófi
Fyrsta tapið hjá Willum og félögum kom í Leicester
Tottenham borgar 8,6 milljarða fyrir Xavi Simons
Tveir nýliðar en ekkert pláss fyrir Trent og Grealish
„Stundum hata ég leikmenn mína“
Spurs að landa Xavi Simons
Mainoo vill fara á láni
Nýja Liverpool stjarnan fær sultarlaun
Fyrsta skrefið í átt að því að leysa Isak málið
Chelsea búið að kaupa Garnacho
Segja að þjálfari Hlínar hafi verið rekinn nokkrum dögum fyrir mót
Fantasýn: Varar fólk við Richarlison
Neyðarleg tölfræði Onana í vítakeppninni
Amorim gagnrýndur fyrir að horfa ekki á vítakeppnina
Fantasýn ræðir framtíð Wirtz: Blóðugur upp fyrir haus að pumpa í hann lífi
„Við vorum algjörlega týndir“
United banarnir drógust á móti Leeds bönunum
Eitt vandræðalegasta kvöldið í sögu Manchester United
Isak gæti spilað fyrsta leikinn sinn á tímabilinu
Albert bjartsýnn á að Eze sé lokapúslið: „Komin þvílík breidd í þetta“
Reiddist eigin aðdáendum en baðst svo afsökunar
Rio grínaðist með söngva Liverpool fólksins
Má ekki skipta um föt í búningsklefa Arsenal en má spila með liðinu
Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford fór áfram en þrjú Íslendingalið úr leik
Gordon bað bæði liðsfélagana og Van Dijk afsökunar
Palace gerir hosur sínar grænar fyrir Akanji
Borga fjörutíu milljónir punda fyrir kantmann sem skoraði tvö mörk í fyrra
Sjá meira
Mest lesið
Tuchel baðst afsökunar: „Ég ætti að vita betur“
Fótbolti
Ófrískar afrekskonur með lifandi þyngingarvesti
Sport
Vallarþulurinn fékk rauða spjaldið
Fótbolti
Í beinni: Ísland - Belgía | Von um fyrsta sigurinn á EM
Körfubolti
Uppgjör: Valur-Inter 1-4 | Fanndís skoraði hjá Cecilíu en það dugði skammt
Fótbolti
„Stórkostlegur dagur og stórkostlegt kvöld“
Handbolti
Stoltur og þakklátur með tárin í augunum
Körfubolti
Skrautlegar aðstæður hjá Valsstelpunum á Ítalíu
Fótbolti
Hefur ekki gerst hjá enska landsliðinu í 33 ár
Fótbolti
Íslenskan er ástæðan fyrir því að Baldur er meira á hliðarlínunni en Craig
Körfubolti
Í beinni
Bein útsending:
Bakaríið
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Gufunesmálið
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar