Menntaskólanemar mótmæla: Íslensk stúlka varð fyrir táragasi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 2. október 2026 12:24 Ásdís og Aniella Lóa eru búesttar í Frakklandi. EPA/Aðsend Aniella Lóa, dóttir Ásdísar Ólafsdóttur listfræðings, varð fyrir táragasi þegar hún sótti stúdentamótmæli í Frakklandi. Töluverð harka er komin í mótmæli menntaskólanema sem krefjast bætinga á skólaumhverfinu. „Það er dálítið sérstök stemning hérna í París og Frakklandi,“ segir Ásdís í samtali við fréttastofu. Nemendur í yfir þúsund menntaskólum í Frakklandi hafa tekið þátt í mótmælunum sem hófust fyrr í september í úthverfi Parísar en hafa dreift sér um allt land. 65 eru slasaðir, þar á meðal fjörutíu kennarar, og tæplega tvö þúsund hafa verið handteknir. Vegatálmar voru settir upp á sumum stöðum, kveiktir hafa verið eldar og verulegt tjón hefur orðið á skólabyggingum. „Það var niðurskurður í fjárveitingu til menntamála, bekkir eru yfirmannaðir, það vantar kennara, það vantar heilbrigðisstarfsfólk og ýmislegt sem þau hafa verið að biðja um.“ Alla jafna séu 35 nemendur í hverjum bekk og er ef til vill einn hjúkrunarfræðingur sem sinnir tíu fjölmennum menntaskólum. Í myndskeiðum sem hafa verið birt á samfélagsmiðlum af nemendum og kennurum kemur fram að ekki séu nægilega margir stólar eða borð í hverri kennslustofu, engir forfallakennarar séu til staðar svo að kennslustundir falla niður í fleiri mánuði og sé skólabyggingin afar illa farin. Unga fólkið hefur einnig áhyggjur af framtíð sinni þar sem það sé flókið og erfitt ferli að sækja um háskóla eða framhaldsnám. Mótmælin voru fyrst um sinn friðsamleg og gengu út á það að nemendur komu í veg fyrir að hægt væri að fara inn í skólann. Settar voru ruslafötur eða aðrir hlutir fyrir hurðarnar. Ásdís segir síðan allt hafa farið í háaloft og tók lögreglan að koma fylgjast með mótmælunum. Töluverð harka er komin í mótmælin.EPA „Lögreglan kom líka strax á staðinn og var oft dálítið brútal gagnvart skólanemendum, beitti táragasi og handtók fullt af fólki. En svo virðist vera dálítið mikið af ungu fólki sem tengist ekki skólunum en kemur gagngert til þess að hjóla í lögregluna og eyðileggja,“ segir hún. Eiginmaður og dóttir fyrir táragasi Aniella Lóa er fjórtán ára og í fyrsta bekk í menntaskóla. „Skólinn hennar var lokaður en hún fór samt á staðinn og þar var lögreglan. Þeir beittu táragasi á alla sem þar voru, meira að segja þótt þeir væru mjög friðsamlegir og bara að fylgjast með,“ segir Ásdís. Aniella varð þrisvar sinnum fyrir táragasi lögreglunnar. Kennarar við skólana og foreldrar hafa einnig slegist í hópinn, sér í lagi til að vernda nemendurna fyrir ofbeldi. Daginn eftir fór eiginmaður Ásdísar, sem er bæjarfulltrúi og menntaskólakennari, einnig að skólanum með Aniellu í því skyni að stilla til friðar. Þar mætti þeim harkan. „Þannig að þau fengu líka á sig táragas. Þannig að þetta er dálítið erfitt ástand núna.“ Ásdís tekur undir að Frakkar séu almennt duglegir að mótmæla en viðbrögð beggja hliða í mótmælunum séu töluvert ýktari en áður. Frakkland Skóla- og menntamál Íslendingar erlendis Mest lesið Sláandi hugmyndir íslenskra karla um ofbeldi Innlent Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Innlent „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Innlent Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Innlent Reglur um dvalarleyfi hertar og filippseyskar au pair úr sögunni Innlent Syrgði Sovétríkin og hótaði notkun kjarnorkuvopna Erlent Leggur til að þingmenn verði 85 í stað 63 Innlent Ein matskeið og þá er dauðinn vís Innlent Hvað þýðir sjö í nýju námsmati? 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