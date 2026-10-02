Sébastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands, sá ástæðu til að boða ríkisstjórn sína til neyðarfundar í gær vegna mótmæla sem áttu upptök sín í skólum landsins en hann telur hættu á að þróist yfir í óeirðir og róstur á götum úti. Hefur forsætisráðherrann varað við því að mótmæli nemenda gætu magnast og leitt til frekari átaka.
Framhaldsskólanemendur hófu að mótmæla skorti á kennurum, lélegu húsnæði, löngum skóladögum á Parísarsvæðinu í síðustu viku og óbærilegum hita í skólastofum í hitabylgju í vor. Mótmælin breiðst hratt út um allt land og kemur fram í frétt franska miðilsins Le Monde að mótmælin hafi haft áhrif í 1.027 af þeim 3.700 skólum sem eru í Frakklandi.
Eftir því sem fram kemur í The Guardian hópuðust ungmenni saman á meira en 900 stöðum víðs vegar um landið og þurfti að loka 160 skólum í framhaldinu. Vegatálmar voru settir upp á sumum stöðum og fólki meinaður aðgangur að um 30 háskólasvæðum í gær, þar á meðal í París og Marseille.
Nærri þrjú þúsund framhaldsskólanemar, á aldrinum 15 til 18 ára, hafa verið handteknir frá því að mótmælin hófust, þar af 1.949 á fimmtudaginn, samkvæmt upplýsingum frá innanríkisráðuneytinu. Þá kemur fram í frétt Guardian að yfir 300 lögreglumenn og tugir slökkviliðsmanna, kennara og nemenda hafa slasast.
Édouard Geffray, menntamálaráðherra, mun eiga fund með fulltrúum nemenda í dag og þá hafa skólayfirvöld verið hvött til að nýta fjarkennslu til að tryggja öryggi nemenda
Útlit er fyrir að hitamet verði slegin víðs vegar um Evrópu í dag. Búist er við því að hiti verði allt að 34 stig í Danmörku. Gefin hefur verið út rauð viðvörun víða um álfuna og búist við því að hiti nái allt að 40 stigum í Þýskalandi og Hollandi. Á Balkanskaga á einnig hiti að vera verulegur. Tugir hafa látist í Frakklandi og Spáni síðustu daga og þar á meðal fjögur ung börn.
Slökkviliðsmenn á Englandi og í Frakklandi berjast nú við fjölda gróðurelda í enn einni hitabylgjunni sem gengur yfir Evrópu. Hiti nálgaðist fjörutíu gráður í London í gær.
Á fjórða hundrað þúsund manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Frakklandi og á Spáni. Evrópusambandið segir þetta eina umfangsmestu rýmingaraðgerð sem ráðist hefur verið í í álfunni. Íslensk kona var meðal þeirra sem þurftu að leita í fjöldahjálparstöð í Toledo.