Skipar sérstakan saksóknara vegna hópnauðgunar við Cornell-háskóla Lovísa Arnardóttir skrifar 2. október 2026 09:09 Kathy Hochul, ríkisstjóri í New York, segist ekki bera traust lengur til saksóknara í Tompkins-sýslu. Vísir/EPA Kathy Hochul, ríkisstjóri New York, hefur skipað ríkissaksóknara New York sem sérstakan saksóknara til að rannsaka hópnauðgun á konu í Cornell-háskóla árið 2024. Gögn skólans í málinu varpa ljósi á það sem gerðist í aðdraganda þess að konan tilkynnti ofbeldið. Hópnauðgunin á að hafa átt sér stað í húsnæði bræðralags við skólann þann 19. október 2024. Sjö menn eru sakaðir um að nauðga konunni klukkustundum saman. Konan tilkynnti nauðgunina til lögreglu og skólans nokkrum vikum eftir árásina en saksóknari í Tompkins-sýslu ákvað að ákæra ekki í málinu. Mennirnir sættu agaviðurlögum í skólanum eins og að taka aukakúrs eða skrifa ritgerð auk þess sem einn var rekinn úr skólanum og einhverjir þeirra tímabundið. Tonight, I signed an executive order appointing Attorney General Letitia James as special prosecutor in the Cornell sexual assault case. New information has raised serious questions about how this case was handled, and I’ve lost faith in the Tompkins County DA’s ability to fairly oversee it. The young woman at the center of this case deserves to know that every fact will be examined and justice pursued.— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) October 2, 2026 Fram hefur komið að mennirnir auglýstu það í hópspjalli að konan væri uppi í húsinu og öðrum mönnum var boðið að vera með. Samkvæmt því sem hefur komið fram voru 57 karlmenn í spjallinu og sjö tóku þátt. Enginn þeirra 57 sem sáu boðið tilkynnti það. Hafi ekki verndað hana nægilega eða refsað mönnunum Málið hefur vakið heimsathygli eftir að konan höfðaði einkamál í síðasta mánuði en þar segir hún Cornell-háskóla ekki hafa verndað hana eða refsað mönnunum á fullnægjandi hátt. „Nýjar upplýsingar hafa vakið upp alvarlegar spurningar um hvernig farið var með þetta mál og ég hef misst trúna á getu saksóknara Tompkins-sýslu til að hafa sanngjarnt eftirlit með því,“ sagði Hochul í tilkynningu um málið. Þar með hefur hún svipt Matthew Van Houten, saksóknara Tompkins-sýslu, eftirliti með málinu. Van Houten sagði í síðasta mánuði að málið yrði tekið aftur upp og að gögnin yrðu lögð fyrir sérstakan kviðdóm. Van Houten hefur haldið því fram að í fyrstu frásögn konunnar til lögreglu hafi ekki komið fram ásakanir um að henni hefði verið byrlað, að hún hefði verið ófær um að veita samþykki eða að hún hefði verið neydd til kynlífs. Hann sagði upplýsingar sem koma fram í einkamáli hennar ekki hafa komið fram áður og þess vegna sé til skoðunar að taka málið upp að nýju. „Unga konan sem er miðpunktur þessa máls á skilið að vita að öllum staðreyndum verður snúið við og réttlætinu fylgt eftir,“ sagði Hochul í yfirlýsingu. Afhentu Snapchat-spjallið Í frétt BBC um málið segir að ríkissaksóknari muni, ef tilefni er til, sækja til saka öll brot sem rannsókn leiðir í ljós og leggja fram sönnunargögn fyrir kviðdómi. Þar kemur einnig fram að Letitia James, æðsti lögmaður ríkisins, hafi sagt á samfélagsmiðlinum X að hún væri reiðubúin „að leiða ferli sem byggir á staðreyndum og lögum“. „Ríkisstjórinn hefur falið skrifstofu minni þessa rannsókn og við tökum þeirri ábyrgð ekki létt,“ bætti James við. Letitita James, aðallögfræðingur New York-ríkis, segist taka skipunina mjög alvarlega. Vísir/EPA Háskólinn hefur sjálfur gefið út, eftir að málið komst í heimsfréttirnar, að málið verði tekið til skoðunar að nýju. Í frétt BBC segir enn fremur að skólinn hafi lagt ríkissaksóknara lið með því að afhenda þeim Snapchat-hópspjall þar sem meðlimir bræðralagsins sendu skilaboð um „ókeypis píku“ aðfaranótt árásarinnar. Mikið hefur verið fjallað um málið í erlendum miðlum, sérstaklega í Bandaríkjunum. Í frétt New York Times í gær var til dæmis farið yfir aðdraganda þess að konan tilkynnti nauðgunina til skólans og samskipti hennar við herbergisfélaga sína nóttina sem árásin átti sér stað. Þar kemur til dæmis fram að eftir atvikið hafi konan, sem yfirleitt er kölluð Jane Doe, skammast sín en hafi að lokum komist að þeirri niðurstöðu að brotið hafi verið á henni. New York Times vísar í umfjöllun sinni til gagna háskólans sem safnað var í kjölfar þess að árásin var tilkynnt en stjórnendur skólans yfirheyrðu fjölda manns vegna málsins. Sá ekki að um væri að ræða ofbeldi strax Í fréttinni er til dæmis vísað til yfirheyrslna kvenna sem þekkja Jane Doe sem segja að þær líti á atburði kvöldsins sem kynferðisofbeldi en Doe hafi glímt við skömm, niðurlægingu og áhyggjur af orðspori sínu áður en hún fór að líta á sig sem fórnarlamb ofbeldis. „Ég man eiginlega ekki eftir því að hún hafi nokkurn tíma nefnt að hún hefði samþykkt neitt af því sem gerðist,“ sagði einn af herbergisfélögum hennar um fyrstu klukkustundirnar eftir að Jane Doe kom heim að morgni 20. október. Þar kemur einnig fram að herbergisfélagar hennar hafi sent henni skilaboð og spurt hvort hún ætlaði að koma heim um þrjú sem hún svaraði. Hún hafi svo ekki komið heim fyrr en um ellefu og greint frá því að hún hafi neytt ketamíns og haft kynmök við marga menn. Annar herbergisfélaginn sagði rannsakendum að Jane Doe hefði ekki enn á þessum tímapunkti verið farin að nota orðið „nauðgun“ eða „ofbeldi“. Það virtist sem hún væri „í áfalli“, sagði hinn herbergisfélaginn síðar við rannsakendur, „og skildi ekki alveg alvarleika þess sem hún var að segja.“ Þá segir að daginn eftir hafi hún rætt við „stóru systur“ sína, eins konar leiðbeinanda, um áhyggjur sínar af sögusögnum um að hún væri drusla. „Ég gat séð – bara af eigin reynslu – að það sem hún var að ganga í gegnum var að hún var ekki enn búin að vinna úr því sem hafði gerst,“ sagði stóra systirin við rannsakendur. Sama dag fékk Jane Doe textaskilaboð frá Jonathan Newell, einum þeirra sjö sem hún síðar sakaði um að hafa brotið á sér. Baðst afsökunar „Ég vildi bara biðjast afsökunar á því hvernig hlutirnir fóru um daginn,“ skrifaði Newell. Hann sagði að bæði honum og Matthew Ingalls, öðrum sem hún sakaði um ofbeldi, liði hræðilega yfir því að hafa verið undir áhrifum of mikilla vímuefna og áfengis til að „stöðva þetta og henda fólki út áður en þetta fór algjörlega úr böndunum“. „Þegar öllu er á botninn hvolft var ekkert af kynlífinu ólöglegt og satt best að segja fannst mér mjög gaman að vera með þér og Matt,“ svaraði Doe skilaboðunum. Í frétt New York Times segir að degi síðar hafi hún pantað tíma hjá lækni háskólans vegna þvagfærasýkingar og til að fá kynsjúkdómaskimun. Hún sagði lækninum að hún hefði fengið þvagfærasýkinguna „við erfiðar aðstæður“ samkvæmt afriti af samtali hennar við rannsakendur. „Hún fylgdi því ekki raunverulega eftir,“ sagði Jane Doe um lækninn. „Hún stakk bara upp á því að ég færi í meðferð.“ Bræðralagið hefur verið bannað á háskólasvæðinu frá því 2024.Vísir/AP Skilningur á atvikinu breyttist Þá kemur fram í fréttinni að eftir því sem leið á mánuðinn hafi skilningur Doe á því sem gerðist breyst að sögn herbergisfélaga hennar og segir að í kringum 3. nóvember hafi hún verið komin að þeirri niðurstöðu að hún hafi verið beitt kynferðisofbeldi. „Höfum það á hreinu að 90 prósent af því sem gerðist þetta kvöld var ekki með samþykki. Mér var gefið meira key en ég man eftir,“ sagði hún en það er slangur yfir ketamín. „Og ég veit að ég sagði þér að mér liði óþægilega og að ég þekkti engan í herberginu,“ hélt hún svo áfram. Hún sagði auk þess að ein af fáum minningum sínum væri að hafa tekið ketamín af getnaðarlim hans „fyrir framan alla eins og kynlífsdúkka/kynlífsverkakona.“ Fjórum dögum síðar, þann 7. nóvember, fór hún samkvæmt skjölunum á bráðamóttöku í Ithaca, þar sem háskólinn er staðsettur, og óskaði eftir því að fram færi safn sönnunargagna vegna kynferðislegs ofbeldis. Hópnauðgun við Cornell-háskóla Bandaríkin Kynferðisofbeldi Kynbundið ofbeldi Háskólar Mest lesið Sláandi hugmyndir íslenskra karla um ofbeldi Innlent „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Innlent Reglur um dvalarleyfi hertar og filippseyskar au pair úr sögunni Innlent Leggur til að þingmenn verði 85 í stað 63 Innlent Ein matskeið og þá er dauðinn vís Innlent Hvað þýðir sjö í nýju námsmati? 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