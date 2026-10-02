Innlent

Laug að Morgun­blaðinu um nýjan KFC-stað

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Patrik Atlason er barnabarn Helga í Góu.
Patrik Atlason er barnabarn Helga í Góu. Vísir/Anton Brink

Patrik Atlason, söngvari og KFC-erfingi, birti myndskeið og staðfesti í samtali við Morgunblaðið að opna ætti nýjan KFC-stað í húsnæði Lyfjavals við Hæðasmára í Kópavogi. Hann hefur nú beðist afsökunar á gríninu.

Patrik birti myndskeið á samfélagsmiðlum í gærkvöldi þar sem hann sagði að til stæði að opna KFC-stað við Hæðasmára en hefur myndskeiðinu nú verið eytt. Blaðamaður Morgunblaðsins hafði samband við Patrik sem staðfesti símleiðis að þetta stæði til.

Fréttin var birt í Morgunblaði dagsins með fyrirsögninni Nýr KFC-staður er á teikniborðinu. Hann hefur nú birt annað myndskeið þar sem hann biðst afsökunar og segir að fyrra myndskeiðið hafi einungis verið grín.

„KFC er ekki að opna hérna, Lyfjaval verður hérna áfram þannig að þetta er leiðrétting, enda viljum við ekkert losna við þessa menn. Hversu oft hafa þeir bjargað okkur?“ segir Patrik í myndskeiðinu.

„Þannig að ég ætla að biðjast afsökunar á þessu, enn og aftur er maður að biðjast afsökunar á einhverju gríni, ég er bara að djóka.“

Patrik bætir við að hann viti að slíkt uppátæki hafi afleiðingar og því þurfi hann að hætta öllu slíku. 

„Fyrirgefðu, þið sem tókuð mér alvarlega. Lyfjaval er ekki að fara neitt, kóngarnir í lyfjabransanum.“

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