Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 2. október 2026 10:28 Patrik Atlason er barnabarn Helga í Góu. Vísir/Anton Brink Patrik Atlason, söngvari og KFC-erfingi, birti myndskeið og staðfesti í samtali við Morgunblaðið að opna ætti nýjan KFC-stað í húsnæði Lyfjavals við Hæðasmára í Kópavogi. Hann hefur nú beðist afsökunar á gríninu. Patrik birti myndskeið á samfélagsmiðlum í gærkvöldi þar sem hann sagði að til stæði að opna KFC-stað við Hæðasmára en hefur myndskeiðinu nú verið eytt. Blaðamaður Morgunblaðsins hafði samband við Patrik sem staðfesti símleiðis að þetta stæði til. Fréttin var birt í Morgunblaði dagsins með fyrirsögninni Nýr KFC-staður er á teikniborðinu. Hann hefur nú birt annað myndskeið þar sem hann biðst afsökunar og segir að fyrra myndskeiðið hafi einungis verið grín. „KFC er ekki að opna hérna, Lyfjaval verður hérna áfram þannig að þetta er leiðrétting, enda viljum við ekkert losna við þessa menn. Hversu oft hafa þeir bjargað okkur?“ segir Patrik í myndskeiðinu. „Þannig að ég ætla að biðjast afsökunar á þessu, enn og aftur er maður að biðjast afsökunar á einhverju gríni, ég er bara að djóka.“ Patrik bætir við að hann viti að slíkt uppátæki hafi afleiðingar og því þurfi hann að hætta öllu slíku. „Fyrirgefðu, þið sem tókuð mér alvarlega. Lyfjaval er ekki að fara neitt, kóngarnir í lyfjabransanum.“ Veitingastaðir Fjölmiðlar Mest lesið Sláandi hugmyndir íslenskra karla um ofbeldi Innlent „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Innlent Reglur um dvalarleyfi hertar og filippseyskar au pair úr sögunni Innlent Leggur til að þingmenn verði 85 í stað 63 Innlent Ein matskeið og þá er dauðinn vís Innlent Hvað þýðir sjö í nýju námsmati? Innlent Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Innlent Skipti engu hvort ummælin hafi verið sett fram í kaldhæðni Innlent Fundu mikið magn vímuefna og peninga við leit Innlent Ingó veðurguð hafði betur í Landsrétti Innlent Fleiri fréttir Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Ein matskeið og þá er dauðinn vís Beint: Opið málþing um heimilisleysi „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Lægð suðvestan úr hafi væntanleg til landsins Hvað þýðir sjö í nýju námsmati? Fundu mikið magn vímuefna og peninga við leit Sláandi hugmyndir íslenskra karla um ofbeldi Bjóða út sorphirðu í Breiðholti til sex ára Reglur um dvalarleyfi hertar og filippseyskar au pair úr sögunni Leggur til að þingmenn verði 85 í stað 63 Skipti engu hvort ummælin hafi verið sett fram í kaldhæðni Marco Rubio á leið til Íslands „Dapurlegt pólitískt útspil hjá oddvita Samfylkingar“ Ekki búið að finna nýjan lögreglustjóra hátt í hálfu ári síðar Alvarlega slasaður eftir fall af svölum Árekstur við Hamraborg Engin aðstoð við próftöku og litaðar númeraplötur Uppsagnir hjá Klettabæ Ingó veðurguð hafði betur í Landsrétti Kristrún tilbúin í aðgerðir Inga vildi alls ekki svara spurningum fréttamanns Ákærður fyrir að nauðga sofandi og ölvaðri dóttur sinni Væntingar um útspil tengt gjaldahækkunum Neituðu sök við þingfestingu Straumsvíkurmálsins Kveður svefnlyfin eftir átján ára notkun „Ég væri að ljúga ef ég segði að það væri tilviljun“ Sniðganga geti verið túlkuð sem yfirlýsing ríkisstjórnarinnar Fjórir í gæsluvarðhald eftir hraðsendingu frá Þýskalandi Sjá meira