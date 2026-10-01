„Á lífi eins og er“ eftir misheppnaða aftöku Agnar Már Másson skrifar 1. október 2026 23:15 „Mér líður eins og handleggurinn á mér sé að springa,“ hefur vitni eftir Christu Pike eftir að dregið var frá aftökuklefanum. AP Hin fimmtuga Christa Pike, sem var dæmd til dauðarefsingar árið 1996, er enn á lífi en þó sögð í lífshættu eftir misheppnaða aftöku í gær. „Það sem við höfum fengið að vita er að hún er í lífshættu og gengst nú undir lífsbjargandi meðferð,“ sagði Randy Spivey, verjandi hennar, á blaðamannafundi í dag að því er NBC greinir frá. Í gærkvöldi hlaut Pike tvo sprautuskammta af pentóbarbítal þar sem til stóð að taka hana af lífi í Riverbend-fangelsinu í Nashville í Tennessee-ríki í Bandaríkjunum. Klukkustund síðar reyndist hún enn á lífi og var hún þá færð undir læknishendur. Lögfræðiteymi Pike óskaði eftir því að aftakan yrði stöðvuð þegar ljóst var að hjarta hennar sló enn, þrátt fyrir að hún hefði misst meðvitund, og einnig hraut hún hátt og skýrt. Eins og viðurstyggileg pynting Verjandi hennar hefur krafist þess við Billy Lee, ríkisstjóra Tennessee, að dauðarefsingu yfir Pike verði breytt. Hann sagði að það sem gerst hefði við hana væri viðurstyggilegt og líktist pyntingu. Verjandinn sagðist lítið vita um heilsu skjólstæðings síns en sagði að hún væri „á lífi eins og er“. Pike er um fimmtugt í dag en hún var dæmd til dauðarefsingar árið 1996 fyrir að myrða Colleen Slemmer. Pike var þá um átján ára þegar hún ásamt kærasta sínum pyntaði og drap Slemmer, sem þá var nítján ára. May Martinez, móðir Slemmers, mætti sjálf til Tennessee til að fylgjast með aftökunni en hún sagði við NBC að aftakan hefði verið „klúður“. „Líður eins og handleggurinn á mér sé að springa“ Vert er að vara við lýsingum hér að neðan. Á blaðamannafundinum lýsti Spivey því sem hann fékk að sjá af atburðarásinni í smáatriðum. Hann sagðist hafa talið hið minnsta sjö nálar sem sprautað hefði verið í vinstri handlegg Pike og ein þeirra hafi virst bogin þegar hún var dregin úr handlegg hennar. Þá hefði hægri handleggur Pike blánað eftir að hún hlaut seinni skammtinn. Lögmenn Pike sögðu að þeir hefðu einnig fengið að heyra af „blöðrumyndun og sviða í kringum stungustaðina“. Samkvæmt því sem NBC hefur eftir vitni mun Pike hafa sagt eftir að tjaldið var dregið frá aftökuklefanum: „Mér líður eins og handleggurinn á mér sé að springa.“ Önnur vitni lýsa því að Pike hafi sagst finna fyrir miklum sársauka á einum stað og að hún hefði sparkað svo ákaft að hún hefði kastað af sér laki sem lagt hafði verið yfir hana. Þá hafi hún gefið frá sér hrotuhljóð, stunið og hreyft sig áfram þrátt fyrir að lyfin hefðu átt að vera byrjuð að virka. Fimm mínútum eftir seinni skammtinn var ljóst að Pike andaði enn, að sögn Spivey. Hann sagði enn fremur að hann hefði ekki séð nokkurn veita Pike aðhlynningu meðan hann fylgdist með en áhorfendum var vísað út þegar nokkuð hafði liðið á aftökutilraunina. Hún hafi hlotið læknisaðstoð í sjúkrabíl sem var kallaður til klukkan 20.50 en þá var rúmlega hálfur annar tími liðinn frá fyrstu sprautunni. NBC hefur eftir sérfræðingum að áverkalýsingar á Pike gætu samræmst því að lyfið hefði ekki farið beint í blóðrás hennar heldur endað í nærliggjandi vefjum. Í gær sagði Dorinda Carter, talskona fangelsisyfirvalda, við dagblaðið Tennessean að fangelsisyfirvöld í Tennessee hefðu fylgt „hverju skrefi í lögmætu og staðfestu aftökuferli ríkisins“. Morðið árið 1995 vakti mikla athygli. Fram kom í réttarhöldum að Pike hefði óttast að Slemmer reyndi að stela þáverandi kærasta hennar, Tadaryl Shipp, frá henni. Þau lokkuðu Slemmer saman inn á skógi vaxið svæði þar sem Pike skar Slemmer í kvið og háls með hnífi áður en hún mölvaði höfuð hennar með steini. Þegar Slemmer fannst hafði verið rist fimmhyrnd stjarna, pentagram, á brjóstkassa hennar en Pike hefur ávallt neitað að hafa gert það. Pike og Shipp voru bæði dæmd til fangelsis en hann í lífstíðarfangelsi með möguleika á reynslulausn. 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