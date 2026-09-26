Uppi varð fótur og fit í myndveri fréttastofu þegar enginn annar en Lalli töframaður lék listir sínar fyrir þáttastjórnanda. Það kom þáttastjórnanda eins og ýmsum öðrum á óvart að Lalli væri ber að neðan.
Lalli sló botn í þáttinn eftir yfirferð yfir helstu fréttir síðustu tveggja vikna og fréttaskýru um stöðu gervigreindarinnar. Gervigreindin hefur tekið stakkaskiptum undanfarna mánuði og hafa ýmsir leiðtogar gervigreindarrisa kallað eftir því að hægt verði á þróuninni.
Í spilaranum hér að neðan má sjá þegar að allt ætlaði um koll að keyra þegar Lalli tók yfir þáttinn með glæsibrag.
Lárus Blöndal Guðjónsson, betur þekktur sem Lalli töframaður, hefur lengi skemmt landsmönnum með gríni og töfrabrögðum. Hann er um þessar mundir með nýja sýningu í Tjarnarbíó undir nafninu „Töfri Töfri“ en hann segir sýninguna skemmta ungum sem öldnum.
Er eitthvað sem þú myndir vilja sjá tekið fyrir í Hvað er að frétta? Annað hvort í löngu máli eða léttu gríni? Sendu okkur fréttaskot. Einnig er hægt að senda póst á tomasat@syn.is.
Í þættinum sýndi Lalli fram á að það er enn fjölmargt sem gervigreindin getur ekki gert þó við reiðum okkur gjarnan á hana.
Hvað er að frétta er skemmti- og fréttaskýringarþáttur þar sem þáttastjórnandi fer yfir helstu fréttamál og umfjöllunarefni sem brenna á fólki. Fjallað er um stóru málin á léttu nótunum og á mannamáli.
Stefnt er á að fræða og kæta landsmenn um hin ýmsu mál. Í byrjun hvers þáttar verður stiklað á stóru og farið yfir það kómíska úr fréttum. Fyrir miðbik þáttar er klippt innslag þar sem skemmtilegar klippur eru settar saman á nýstárlegan máta.
Í lok hvers þáttar verður farið á dýptina í stórum málum sem setja svip sinn á líðandi stund. Það er gert með það fyrir stafni að útskýra mál sem getur mögulega reynst þvælið að kynna sér.