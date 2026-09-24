Fótbolti

Klopp og Xavi sættust á stig

Stefán Árni Pálsson skrifar
Jürgen Klopp og  Xavi Hernández stýrðu liðunum í fyrsta sinn í kvöld.
Jürgen Klopp og  Xavi Hernández stýrðu liðunum í fyrsta sinn í kvöld. Vísir/getty

Þýskaland og Holland skildu jöfn, 1-1, í stórleik í Þjóðadeild UEFA í kvöld. Þetta var fyrsti landsleikur tveggja þekktra knattspyrnustjóra, Jürgens Klopp og Xavi Hernández, í nýjum hlutverkum.

Klopp stýrði Þjóðverjum í fyrsta sinn eftir að hafa tekið við þjálfun þýska landsliðsins, en Xavi var sömuleiðis að stýra Hollandi í fyrsta sinn eftir að hafa tekið við liðinu.

Felix Nmecha kom Þýskalandi yfir í fyrri hálfleik þegar hann fylgdi eftir frákasti og skoraði af stuttu færi.

Hollendingar björguðu hins vegar stigi á dramatískan hátt. Cody Gakpo jafnaði í uppbótartíma eftir glæsilega fyrirgjöf frá Ruben van Bommel og tryggði heimamönnum 1-1 jafntefli.

Meiðsli settu einnig mark sitt á leikinn. Kai Havertz þurfti að fara af velli eftir að Quinten Timber fór hátt í tæklingu og sparkaði í hné Arsenal-mannsins. Brian Brobbey þurfti einnig að yfirgefa völlinn vegna þess sem virtist vera vöðvameiðsli.

Brobbey kom inn í leikinn í kjölfar magnaðrar frammistöðu með Sunderland þar sem hann skoraði þrennu í 5-3 tapi gegn Manchester City.

Klopp og Xavi voru báðir að stýra liði í fyrsta sinn síðan þeir yfirgáfu Liverpool og Barcelona í maí 2024.

Athygli vakti einnig að Van Bommel kom inn á sem varamaður. Þar með varð hann þriðja kynslóð sömu fjölskyldu til að spila fyrir hollenska landsliðið, á eftir föður sínum Mark van Bommel og afa sínum Bert van Marwijk.

Þjóðadeild karla í fótbolta

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