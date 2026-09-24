Fótbolti

Konaté dregur sig úr franska hópnum vegna meiðsla

Stefán Árni Pálsson skrifar
Ibrahima Konate í leik með Real Madrid 20.sept gegn A.Madrid.
Ibrahima Konate í leik með Real Madrid 20.sept gegn A.Madrid. Vísir/LightRocket via Getty Images

Ibrahima Konaté hefur dregið sig úr franska landsliðshópnum vegna meiðsla í hægra hné, en allt bendir til þess að meiðslin séu ekki alvarleg.

Konaté fann fyrir verk í hnénu á æfingu með Frökkum á miðvikudag og þurfti að hætta æfingunni. Rannsóknir leiddu í ljós væga tognun á liðbandi í hægra hné og var ákveðið í samráði við Real Madrid að senda varnarmanninn aftur til Spánar.

Konaté hefur verið lykilmaður í liði Real Madrid eftir að hann kom til félagsins frá Liverpool í sumar. Hann hefur byrjað flesta leiki liðsins á tímabilinu og hefur alls komið við sögu í sjö leikjum.

Samkvæmt frétt Sports Mole er ekki búist við því að Konaté verði lengi frá og hann ætti að geta verið klár í næsta leik Real Madrid gegn Villarreal 10. október. Hann mun þó fara í frekari meðferð og endurhæfingu hjá spænska félaginu áður en endanlegt mat liggur fyrir.

Konaté missir þar með af verkefnum Frakka í komandi landsleikjahléi. Leny Yoro, miðvörður Manchester United, hefur verið kallaður inn í hópinn í hans stað og gæti þar með fengið sitt fyrsta tækifæri með A-landsliði Frakklands.

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