Konaté dregur sig úr franska hópnum vegna meiðsla Stefán Árni Pálsson skrifar 24. september 2026 23:31 Ibrahima Konate í leik með Real Madrid 20.sept gegn A.Madrid. Vísir/LightRocket via Getty Images Ibrahima Konaté hefur dregið sig úr franska landsliðshópnum vegna meiðsla í hægra hné, en allt bendir til þess að meiðslin séu ekki alvarleg. Konaté fann fyrir verk í hnénu á æfingu með Frökkum á miðvikudag og þurfti að hætta æfingunni. Rannsóknir leiddu í ljós væga tognun á liðbandi í hægra hné og var ákveðið í samráði við Real Madrid að senda varnarmanninn aftur til Spánar. Konaté hefur verið lykilmaður í liði Real Madrid eftir að hann kom til félagsins frá Liverpool í sumar. Hann hefur byrjað flesta leiki liðsins á tímabilinu og hefur alls komið við sögu í sjö leikjum. Samkvæmt frétt Sports Mole er ekki búist við því að Konaté verði lengi frá og hann ætti að geta verið klár í næsta leik Real Madrid gegn Villarreal 10. október. Hann mun þó fara í frekari meðferð og endurhæfingu hjá spænska félaginu áður en endanlegt mat liggur fyrir. Konaté missir þar með af verkefnum Frakka í komandi landsleikjahléi. Leny Yoro, miðvörður Manchester United, hefur verið kallaður inn í hópinn í hans stað og gæti þar með fengið sitt fyrsta tækifæri með A-landsliði Frakklands. Þjóðadeild karla í fótbolta Frakkland Mest lesið Braut kynferðislega á Andy Carroll Enski boltinn Selfyssingar syrgja Sport Ísraeli fékk rautt fyrir að breyta hornfána í vopn og skjóta úr því Fótbolti Uppgjörið: FH - Haukar 34-35 | Haukar á toppnum og Hafnarfjörður er rauður Handbolti Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga Fótbolti Noregur - Danmörk 3-2 | Fyrsti sigurinn á Dönum í 26 ár Fótbolti Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Fótbolti Lygilegt sigurmark HK í Vestmannaeyjum Handbolti Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Fótbolti Dauði varnarmannsins Fótbolti Fleiri fréttir Klopp og Xavi sættust á stig Ísraeli fékk rautt fyrir að breyta hornfána í vopn og skjóta úr því Noregur - Danmörk 3-2 | Fyrsti sigurinn á Dönum í 26 ár Kósovó - Írland 1-0 | Heimir og félagar byrja á tapi í Kosovo Ókeypis að sjá vonarstjörnur Íslands og Frakklands Landsliðin flúðu haustlægðina Mætir Haaland eftir að hafa þjálfað hann 16 ára „Mjög nálægt þessu og fáum sanngjarna umspil núna“ Líf og Emelía með: Hópurinn sem á að taka næstsíðasta skrefið að HM í Brasilíu Sjáðu Þorstein kynna hópinn fyrir HM-leiki við Króata Braut kynferðislega á Andy Carroll Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga Elías lengi frá eftir aðgerð á nýra Yoro ekki til Íslands „Væri fínt ef þetta væru sex mánuðir“ Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Leikmenn Heimis funda á morgun fyrir leik gegn Ísrael Dauði varnarmannsins Landsliðið svitnaði undir vökulu auga vísindamanna Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Eriksen yfirgefur Wolfsburg Hakimi fyrir dóm vegna nauðgunarásökunar „Skortur á einbeitingu og svo bara hrynur þetta“ Uppgjörið: Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sigurður Egill og Aron Snær framlengja við Þrótt Owen farinn frá Val og fleiri breytingar boðaðar Sjá meira