Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti í dag útkalli þar sem ökumaður var handtekinn vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis og fíkniefna. Sá reyndist einnig vera með hníf á sér og án ökuréttinda. Þegar farþegi í bílnum neitaði að framvísa skilríkjum var hann fluttur á lögreglustöð eitt til þess að sanna hver hann væri.
Er þetta meðal þess sem fram kemur í dagbók lögreglu frá því klukkan fimm í morgun. Þar er einnig greint frá því að alls hafi fjörutíu og sex mál verið skráð í kerfi lögreglunnar en í það minnsta tveir verið vistaðir í fangageymslum.
Vakthafandi lögreglufulltrúar á stöð 1, sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Vesturbæ, Miðborginni og á Seltjarnarnesi, aðstoðuðu sjúkraflutningsmenn í útkalli á tímabilinu. Þá var einn handtekinn og vistaður í fangageymslum grunaður um að hafa ráðist á annan en ekki liggja frekari málsatvik fyrir né hvort um alvarlega líkamsárás hafi verið að ræða.
Á lögreglustöð tvö sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði og í Garðabæ er eitt heimilisofbeldismál til rannsóknar en á varðsvæðinu var einnig eitthvað um hraðaakstur á umræddu tímabili.
Tilkynnt var um þjófnað í verslun en ekkert kemur fram í dagbók um hvort miklu hafi verið stolið en verslunin er á varðsvæði lögreglustöðvar þrjú, þá annaðhvort í Kópavogi eða Breiðholti. Ökumaður sem ók undir áhrifum áfengis varð valdur að umferðaróhappi á varðsvæðinu.
Annað tilkynnt heimilisofbeldismál er til rannsóknar í umdæmi lögreglustöðvar fjögur sem nær yfir Grafarvog, Árbæ og Mosfellsbæ en það koma engar frekari upplýsingar fram í dagbókinni nema að það sé til rannsóknar.