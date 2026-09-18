Norska knattspyrnusambandið greindi frá því á blaðamannafundi í gær að hagnaður vegna þátttöku Noregs á HM í fótbolta karla í sumar hefði verið mun meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir.
Erling Haaland, Martin Ödegaard og félagar þeirra í norska landsliðinu slógu í gegn á HM með frammistöðu sinni og róðrinum fræga sem þeir tóku með stuðningsmönnum eftir leiki.
Liðið lenti í 2. sæti í sínum riðli og vann svo bæði Fílabeinsströndina og Brasilíu í útsláttarkeppninni, sem þýðir að Noregur er áfram eina þjóðin sem mætt hefur Brasilíu í fótbolta en aldrei tapað. Í 8-liða úrslitum féllu Norðmenn þó úr leik með 2-1 tapi gegn Englandi í framlengdum leik.
Norska knattspyrnusambandið hafði reiknað með því að heimsmeistaramótið myndi skila sér í hagnaði upp á 19 milljónir norskra króna, sem samsvarar um 245 milljónum íslenskra króna, en nú segist sambandið reikna með að mótið skili meira en tvöfaldri þeirri upphæð, eða hátt í 520 milljónum íslenskra króna. Lokaupphæðin veltur þó á skattamálum sem eftir er að fá niðurstöðu í.
Það verður svo ákveðið á ársþingi norska sambandsins hvað gert verður við peningana.
„Það er undir þinginu komið hvernig við notum afganginn, þannig að hver króna er lögð fyrir þingið. Stjórnin ræðir við stjórnsýsluna um hvernig við eigum að forgangsraða, en aðstaða landsliðanna er eitthvað sem við verðum að verja fjármunum í,“ sagði Lise Klaveness, formaður norska sambandsins.