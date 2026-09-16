Með fullt hús stiga eftir níu marka veislu Andri Broddason skrifar 16. september 2026 19:00 Raphinha og Lamine Yamal eru lykilmenn í sóknarleik Barcelona. Eric Alonso/Getty Images Sannkallaður markaleikur var í Barcelona í dag þegar liðið tók á móti Racing Santander í sjöttu umferð spænsku úrvalsdeildar karla. Raphinha skoraði þrennu í níu marka leik. Joao Cancelo leikmaður Barcelona var ekki lengi að opna markareikning leiksins þegar hann skoraði strax á áttundu mínútu leiksins með glæsimarki. Um fimmtán mínútum síðar slapp Raphinha inn fyrir vörn Racing og braut Pedro Felipe á honum. Raphinha fór sjálfur á punktinn og skoraði örugglega. Aðeins fimm mínútum síðar minnkaði Maguetta Gueye muninn fyrir Racing Santander og virtist ætlað að gera leik úr þessum fjöruga fyrsta hálftíma leiksins. Það var þó skotið niður stuttu seinna þegar á 36. mínútu skaut Joao Cancelo góðu skoti í varnarmann Racing Santander og þaðan í netið og forysta Barcelona komin í 3-1. Raphinha náði að bæta við sínu öðru marki stuttu áður en flautað var til hálfleiks með góðu marki og virtist sókn Barcelona fá að njóta sín á vellinum. Í seinni hálfleik kom smá markaþurrkur en á 65. mínútu minnkaði Yassir Zabiri muninn fyrir Racing Santander og virtust vera einhverjir möguleikar eftir þegar staðan var 4-2. Sú von entist þó ekki lengi þar sem þar sem Karim Adeyemi fékk boltann í vítateig Racing Santander. Þar var brotið á honum og fór Raphinha í annað sinn á vítapunktinn og fullkomnaði þrennuna sína. Á 79. mínútu náði nýliðnn hjá Barcelona Gabriel Jesus að skora með góðu viðstöðulausu skoti. Svo loks á lokamínútum leiksins náði Lamine Yamal að skora sjöunda mark Barcelona og jafnframt síðasta mark leiksins. Eftir sex umferðir er Barcelona enn með fullt hús stiga á toppi deildarinnar og er liðið með þriggja stiga forskot á Real Madrid í sætinu fyrir neðan. Spænski boltinn