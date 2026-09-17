Sextán stuðningsmenn Roma hafa verið dæmdir í bann frá fótboltavöllum vegna nasistakveðja og klæðnaðar sem kenna má við öfgahægristefnu. Bannið kemur til vegna hegðunar og klæðnaðar á leik við Atalanta á dögunum.
Í yfirlýsingu ítölsku lögreglunnar kemur fram að stuðningsmennirnir hafi verið í Curva Sud, suðurstúkunni á Ólympíuleikvanginum í Róm, en þar koma blóðheitustu stuðningsmenn Roma, ultras, saman.
Fram kemur að einstaklingarnir sextán séu á milli 19 og 42 ára gamlir og þeir hafi saman sýnt svokallaða „rómanska kveðju“ sem teknar voru upp af fasistum í stjórnartíð Benito Mussolini og nasistum undir Adolf Hitler snemma á 20. öldinni.
Einnig hafi þeir klæðst peysum sem hafi verið áletraðar með orðunum uber alles, þýskum frasa sem þýðir „ofar öllum öðrum“ – sem lögreglan lýsir sem „vel þekktri nasistakveðju“.
Einstaklingarnir fara í bönn frá einu ári upp í fimm ár sem gilda á öllum fótboltavöllum Ítalíu auk allra valla sem Roma eða ítalska landsliðið leika á utan landssteinanna.
Fjórir þeirra sextán sem fara í bann þurfa þá að skrá sig inn á lögreglustöð í Rómarborg fyrir og eftir leiki til að sýna fram á að þeir séu ekki á leikjum Roma.
Þeir sem fara í lengri bönn fá þau vegna fyrri brota. Þó nokkrir af einstaklingunum sextán hafa áður fengið bönn vegna „vopnahalds, hótana, skemmdarverka, slagsmála og smygls“ segir ítalska lögreglan.
Einstaklingarnir voru dæmdir í bann á grundvelli Mancino-laganna á Ítalíu, sem leidd voru til laga árið 1993 í tíð Nicola Mancino sem innviðaráðherra. Lögin miða að því að refsa fyrir mismunun á grundvelli kynþáttar, þjóðernisuppruna, trúarbragða, hatursorðræðu og ofbeldisfulla hatursglæpi.