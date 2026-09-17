Fótbolti

Sex­tán í bann fyrir nasistakveðjur

Valur Páll Eiríksson skrifar
Mynd úr Curva Sud frá leik Roma við Atalanta þann 5. september síðastliðinn.
Mynd úr Curva Sud frá leik Roma við Atalanta þann 5. september síðastliðinn. Ivan Romano/Getty Images

Sextán stuðningsmenn Roma hafa verið dæmdir í bann frá fótboltavöllum vegna nasistakveðja og klæðnaðar sem kenna má við öfgahægristefnu. Bannið kemur til vegna hegðunar og klæðnaðar á leik við Atalanta á dögunum.

Í yfirlýsingu ítölsku lögreglunnar kemur fram að stuðningsmennirnir hafi verið í Curva Sud, suðurstúkunni á Ólympíuleikvanginum í Róm, en þar koma blóðheitustu stuðningsmenn Roma, ultras, saman.

Fram kemur að einstaklingarnir sextán séu á milli 19 og 42 ára gamlir og þeir hafi saman sýnt svokallaða „rómanska kveðju“ sem teknar voru upp af fasistum í stjórnartíð Benito Mussolini og nasistum undir Adolf Hitler snemma á 20. öldinni.

Einnig hafi þeir klæðst peysum sem hafi verið áletraðar með orðunum uber alles, þýskum frasa sem þýðir „ofar öllum öðrum“ – sem lögreglan lýsir sem „vel þekktri nasistakveðju“.

Einstaklingarnir fara í bönn frá einu ári upp í fimm ár sem gilda á öllum fótboltavöllum Ítalíu auk allra valla sem Roma eða ítalska landsliðið leika á utan landssteinanna.

Fjórir þeirra sextán sem fara í bann þurfa þá að skrá sig inn á lögreglustöð í Rómarborg fyrir og eftir leiki til að sýna fram á að þeir séu ekki á leikjum Roma.

Þeir sem fara í lengri bönn fá þau vegna fyrri brota. Þó nokkrir af einstaklingunum sextán hafa áður fengið bönn vegna „vopnahalds, hótana, skemmdarverka, slagsmála og smygls“ segir ítalska lögreglan.

Einstaklingarnir voru dæmdir í bann á grundvelli Mancino-laganna á Ítalíu, sem leidd voru til laga árið 1993 í tíð Nicola Mancino sem innviðaráðherra. Lögin miða að því að refsa fyrir mismunun á grundvelli kynþáttar, þjóðernisuppruna, trúarbragða, hatursorðræðu og ofbeldisfulla hatursglæpi.

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