Sleppir landsleikjunum fyrir brúðkaupsferð Valur Páll Eiríksson skrifar 17. september 2026 11:30 Alphonso Davies er kominn á fullt með Bayern eftir erfiða tíma undanfarin misseri. Sebastian Widmann/Getty Images Alphonso Davies, landsliðsfyrirliði Kanada, mun ekki taka þátt í komandi landsliðsglugga sökum þess að hann verður í brúðkaupsferð. Þetta staðfesti þjálfari kanadíska liðsins. Davies er 25 ára gamall og stjörnuleikmaður í kanadíska liðinu. Hann hefur þó aðeins spilað einu sinni fyrir liðið frá því í mars 2025 vegna látlausra meiðsla. Eini leikurinn kom á HM í sumar þar sem honum tókst að spila 16 mínútur í tapleik Kanada í 16-liða úrslitum mótsins fyrir Marokkó. Langur landsleikjagluggi er fram undan þar sem Kanada mun spila þrjá æfingaleiki við Síle, Perú og Bandaríkin. Jesse Marsch, þjálfari kanadíska liðsins, segir að Davies missi af leikjunum en komi aftur til móts við kanadíska liðið í landsleikjaglugganum í nóvember. „Alphonso vildi vera með okkur og við vildum hafa hann í verkefninu, en hann gifti sig fljótlega eftir heimsmeistaramótið. Á meðan HM stóð var margt í gangi hjá honum og hann var að berjast við sjálfan sig líkamlega. Við ræddum um möguleika á því að hann færi í brúðkaupsferð og kæmi svo til móts við okkur,“ „En niðurstaðan var að hann fái að fara í brúðkaupsferðina og haldi svo áfram vinnunni í skrokknum og komi sér í form. Hann er að spila vel og lítur vel út. Við viljum vera þess fullvissir að hann mæti til leiks í nóvember og gíri sig upp í keppnisleiki sem eru fram undan,“ segir Marsch. Davies hefur spilað alla sex leiki Bayern Munchen hingað til á leiktíðinni og skoraði glæsilegt mark í 5-0 sigri á Bodö/Glimt í Meistaradeild Evrópu. Þýski boltinn Kanada Mest lesið Varð skotmark með því að ráða Frey: „Ákveðin áhætta fyrir mig“ Fótbolti Mun saga Arons endurtaka sig? Fótbolti „Eins og að horfa á bíómynd“ Sport „Setjum pressu á leikmenn að haga sér fullkomlega næstu tvö árin“ Fótbolti Strákarnir á Saga Class en stelpurnar aftar í vélinni Sport Boehly selur og kveður Chelsea Enski boltinn Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Enski boltinn Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Enski boltinn Biðjast afsökunar eftir að keppandi kúkaði á sig Sport „Ef þetta hefði verið ég þá hefði ég hætt keppni“ Sport Fleiri fréttir Segir að Messi eigi að vinna Gullknöttinn Sleppir landsleikjunum fyrir brúðkaupsferð Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Klopp velur tvo landsliðshópa með sextán nýja Sextán í bann fyrir nasistakveðjur Varð skotmark með því að ráða Frey: „Ákveðin áhætta fyrir mig“ Hundrað marka Messi lét MLS-stjórann heyra það „Setjum pressu á leikmenn að haga sér fullkomlega næstu tvö árin“ Fagn Brynjólfs slær í gegn Boehly selur og kveður Chelsea Mun saga Arons endurtaka sig? Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Með fullt hús stiga eftir níu marka veislu Birta upptöku sem sannar kynþáttaníð gegn Mikael „Þá mun ég reka mig sjálfur“ Eiginkona og sonur vitni að grófri árás sjö stuðningsmanna FCK „Í raun og veru ætti ég ekki að þola hann“ „Hinna klúbbanna á Íslandi að elta þá“ Svona er hópurinn: Ísak Snær, Rúnar Alex og Arnór með Arnar kynnti nýjasta hópinn og mætti í spjall Rekinn eftir aðeins fjóra leiki í starfi Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Efnilegastur í Bandaríkjunum: Slær Freddy Adu við Hringdi í Mourinho eftir að hafa hafnað honum Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Sjá meira