Fótbolti

Sleppir lands­leikjunum fyrir brúð­kaups­ferð

Valur Páll Eiríksson skrifar
Alphonso Davies er kominn á fullt með Bayern eftir erfiða tíma undanfarin misseri.
Alphonso Davies er kominn á fullt með Bayern eftir erfiða tíma undanfarin misseri. Sebastian Widmann/Getty Images

Alphonso Davies, landsliðsfyrirliði Kanada, mun ekki taka þátt í komandi landsliðsglugga sökum þess að hann verður í brúðkaupsferð. Þetta staðfesti þjálfari kanadíska liðsins.

Davies er 25 ára gamall og stjörnuleikmaður í kanadíska liðinu. Hann hefur þó aðeins spilað einu sinni fyrir liðið frá því í mars 2025 vegna látlausra meiðsla.

Eini leikurinn kom á HM í sumar þar sem honum tókst að spila 16 mínútur í tapleik Kanada í 16-liða úrslitum mótsins fyrir Marokkó.

Langur landsleikjagluggi er fram undan þar sem Kanada mun spila þrjá æfingaleiki við Síle, Perú og Bandaríkin.

Jesse Marsch, þjálfari kanadíska liðsins, segir að Davies missi af leikjunum en komi aftur til móts við kanadíska liðið í landsleikjaglugganum í nóvember.

„Alphonso vildi vera með okkur og við vildum hafa hann í verkefninu, en hann gifti sig fljótlega eftir heimsmeistaramótið. Á meðan HM stóð var margt í gangi hjá honum og hann var að berjast við sjálfan sig líkamlega. Við ræddum um möguleika á því að hann færi í brúðkaupsferð og kæmi svo til móts við okkur,“

„En niðurstaðan var að hann fái að fara í brúðkaupsferðina og haldi svo áfram vinnunni í skrokknum og komi sér í form. Hann er að spila vel og lítur vel út. Við viljum vera þess fullvissir að hann mæti til leiks í nóvember og gíri sig upp í keppnisleiki sem eru fram undan,“ segir Marsch.

Davies hefur spilað alla sex leiki Bayern Munchen hingað til á leiktíðinni og skoraði glæsilegt mark í 5-0 sigri á Bodö/Glimt í Meistaradeild Evrópu.

Þýski boltinn Kanada

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