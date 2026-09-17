Fótbolti

Klopp velur tvo landsliðshópa með sex­tán nýja

Valur Páll Eiríksson skrifar
Klopp sat fyrir svörum á blaðamannafundi eftir valið á hópunum tveimur í dag.
Klopp sat fyrir svörum á blaðamannafundi eftir valið á hópunum tveimur í dag. EPA

Jürgen Klopp, landsliðsþjálfari Þýskalands, hefur opinberað fyrsta landsliðshóp sinn í starfi, eða í raun landsliðshópa. Þjóðverjinn fer nýstárlegar leiðir og tveir mismunandi hópar spila komandi fjóra leiki Þýskalands í Þjóðdeildinni.

Þýskaland á fyrir höndum fjóra leiki í Þjóðadeildinni, gegn Hollandi, Serbíu og svo tvo leiki við Grikkland.

Klopp hefur valið tvo mismunandi leikmannahópa fyrir verkefnið, einn sem mætir Hollandi og Grikklandi í fyrri tveimur leikjunum og annan fyrir leikina við Serbíu og Grikkland. Í hópunum eru heilir 16 leikmenn sem ekki hafa spilað fyrir landsliðið áður.

Á meðal þeirra sem geta spilað fyrsta landsleikinn eru Said El-Mala í Köln, Max Rosenfelder, Phillipp Treu og Derry Scherhant í Freiburg og Mika Baur, leikmaður Celtic.

Landsliðshóparnir tveir sem Klopp valdi fyrir komandi leiki.Mynd/DFB

Marc-André ter Stegen verður aðalmarkvörður liðsins en Manuel Neuer hætti með landsliðinu í sumar. Karim Adeyemi, Anton Stach og Kevin Schade eru þá kallaðir til að nýju eftir fjarveru.

Hópana tvo má sjá á myndinni.

Þýski boltinn

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