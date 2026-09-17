Klopp velur tvo landsliðshópa með sextán nýja Valur Páll Eiríksson skrifar 17. september 2026 10:32 Klopp sat fyrir svörum á blaðamannafundi eftir valið á hópunum tveimur í dag. EPA Jürgen Klopp, landsliðsþjálfari Þýskalands, hefur opinberað fyrsta landsliðshóp sinn í starfi, eða í raun landsliðshópa. Þjóðverjinn fer nýstárlegar leiðir og tveir mismunandi hópar spila komandi fjóra leiki Þýskalands í Þjóðdeildinni. Þýskaland á fyrir höndum fjóra leiki í Þjóðadeildinni, gegn Hollandi, Serbíu og svo tvo leiki við Grikkland. Klopp hefur valið tvo mismunandi leikmannahópa fyrir verkefnið, einn sem mætir Hollandi og Grikklandi í fyrri tveimur leikjunum og annan fyrir leikina við Serbíu og Grikkland. Í hópunum eru heilir 16 leikmenn sem ekki hafa spilað fyrir landsliðið áður. Á meðal þeirra sem geta spilað fyrsta landsleikinn eru Said El-Mala í Köln, Max Rosenfelder, Phillipp Treu og Derry Scherhant í Freiburg og Mika Baur, leikmaður Celtic. Landsliðshóparnir tveir sem Klopp valdi fyrir komandi leiki.Mynd/DFB Marc-André ter Stegen verður aðalmarkvörður liðsins en Manuel Neuer hætti með landsliðinu í sumar. Karim Adeyemi, Anton Stach og Kevin Schade eru þá kallaðir til að nýju eftir fjarveru. Hópana tvo má sjá á myndinni. Þýski boltinn Mest lesið Varð skotmark með því að ráða Frey: „Ákveðin áhætta fyrir mig“ Fótbolti Mun saga Arons endurtaka sig? Fótbolti „Eins og að horfa á bíómynd“ Sport „Setjum pressu á leikmenn að haga sér fullkomlega næstu tvö árin“ Fótbolti Boehly selur og kveður Chelsea Enski boltinn Strákarnir á Saga Class en stelpurnar aftar í vélinni Sport Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Enski boltinn Fagn Brynjólfs slær í gegn Fótbolti „Ef þetta hefði verið ég þá hefði ég hætt keppni“ Sport Ný stjarna fæðist í Heiðmörk um helgina Sport Fleiri fréttir Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Klopp velur tvo landsliðshópa með sextán nýja Sextán í bann fyrir nasistakveðjur Varð skotmark með því að ráða Frey: „Ákveðin áhætta fyrir mig“ Hundrað marka Messi lét MLS-stjórann heyra það „Setjum pressu á leikmenn að haga sér fullkomlega næstu tvö árin“ Fagn Brynjólfs slær í gegn Boehly selur og kveður Chelsea Mun saga Arons endurtaka sig? Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Með fullt hús stiga eftir níu marka veislu Birta upptöku sem sannar kynþáttaníð gegn Mikael „Þá mun ég reka mig sjálfur“ Eiginkona og sonur vitni að grófri árás sjö stuðningsmanna FCK „Í raun og veru ætti ég ekki að þola hann“ „Hinna klúbbanna á Íslandi að elta þá“ Svona er hópurinn: Ísak Snær, Rúnar Alex og Arnór með Arnar kynnti nýjasta hópinn og mætti í spjall Rekinn eftir aðeins fjóra leiki í starfi Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Efnilegastur í Bandaríkjunum: Slær Freddy Adu við Hringdi í Mourinho eftir að hafa hafnað honum Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Real kastaði næstum frá sér sigrinum Sjá meira