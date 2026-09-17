Hundrað marka Messi lét MLS-stjórann heyra það

Lionel Messi bætti enn einum titlinum í safnið og skoraði sitt hundraðasta mark fyrir Inter Miami í gærkvöld. Honum var hins vegar heitt í hamsi eftir leik og vöktu snörp orðaskipti hans við framkvæmdastjóra MLS athygli.
Á meðan flestir voru uppteknir við að fagna 2-0 sigri Inter Miami gegn Cruz Azul, í meistaraleiknum á milli bandarísku og mexíkósku meistaranna, mátti sjá Messi láta Don Garber, framkvæmdastjóra MLS-deildarinnar, heyra það.
Ekki er ljóst hvað reitti Messi svona til reiði en hann gekk að minnsta kosti tvisvar að Garber og var með fingur á lofti þegar hann hreytti orðum í hann. Herculez Gomez hjá ESPN var á meðal þeirra sem deildu myndbandi af þessu.
Messi visibly upset with MLS Commissioner Don Garber. Confronts him not once but twice after the Campeones Cup trophy celebration.🎥 @FrancoPanizo pic.twitter.com/v8dBBlmG5u— herculez gomez (@herculezg) September 17, 2026
Messi visibly upset with MLS Commissioner Don Garber. Confronts him not once but twice after the Campeones Cup trophy celebration.🎥 @FrancoPanizo pic.twitter.com/v8dBBlmG5u
Messi hafði annars ærna ástæðu til að gleðjast eftir að hafa unnið sinn 48. titil á ferlinum. Hann skoraði líka hundraðasta markið sitt fyrir Inter Miami, með frábærum skalla.
GOOOOAL! Messi’s 100th comes in a final. 🤯💯 pic.twitter.com/mpY4Jhrj1c— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2026
GOOOOAL! Messi’s 100th comes in a final. 🤯💯 pic.twitter.com/mpY4Jhrj1c
Messi átti svo hornspyrnuna á Casemiro sem skoraði seinna mark liðsins. Casemiro hefur skorað fjögur mörk í síðustu fimm leikjum.
Svo merkilega vill til að Messi skoraði einnig fyrsta markið sitt fyrir Inter Miami gegn Cruz Azul en það var í júlí 2023.