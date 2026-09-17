Tveir Íslendingar voru í byrjunarliði Vålerenga í norsku úrvalsdeild kvenna í fótbolta. Liðið tók á móti Haugesund og enduðu heimamenn á að vinna nauman 2-1 sigur.
Fanney Birkisdóttir stóð í marki Vålerenga og Arna Eiríksdóttir var í hjarta varnarinnar. Leikurinn var fjörugur til þess að byrja með þar sem Vålerenga náði forystu leiksins strax á tólftu mínútu með marki frá Ronju Arnesen.
Forskot heimamanna entist þó ekki lengi þar sem Anja Rasmussen, leikmaður Haugesund, jafnaði metin sjö mínútum síðar en eftir það var leikurinn mjög jafn. Staðan var 1-1 í hálfleik og ljóst að bæði lið vildu sækja sigur en fóru varlega til þess að missa ekki dýrmæt stig.
Seinni hálfleikurinn byrjaði eins og sá fyrri endaði þar sem hvorugt liðið náði að komast í forystuna. Það hafðist þó loks á 83. mínútu þegar Marie Moen Preus kom Vålerenga yfir. Það sem eftir var leiksins reyndi Haugesund að jafna metin en allt kom fyrir ekki.
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Með sigrinum er Vålerenga komið í fjórða sæti norsku úrvalsdeildarinnar með 31 stig. Liðið er því aðeins einu sæti frá Evrópusæti en Rosenborg er í sætinu fyrir ofan. Rosenborg var að spila á sama tíma og Vålerenga og vann liðið 4-2 sigur á Stabæk. Selma Sól Magnúsdóttir var í leikmannahópi Rosenborg en tók ekki þátt í þessum leik.