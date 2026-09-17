Segir að Messi eigi að vinna Gullknöttinn Valur Páll Eiríksson skrifar 17. september 2026 12:01 Beckham styður Messi til sigurs umfram landa sinn Harry Kane sem talinn er líklegastur samkvæmt veðbönkum. EPA Fótboltagoðsögnin David Beckham, meðeigandi Inter Miami, segir að Lionel Messi, leikmaður liðsins, eigi að vinna Gullknöttinn, Ballon d'Or, sem besti leikmaður heims. Messi skoraði sitt hundraðasta mark fyrir Inter Miami í gær þegar liðið vann 2-0 sigur á Cruz Azul í Campeones Cup, árlegri meistarakeppni Bandaríkjanna og Mexíkó. Messi hefur átt gott ár og fór fyrir landsliði Argentínu sem komst í úrslit á HM í sumar en tapaði þar fyrir Spáni eftir framlengdan leik. Þá hefur hann verið lykilmaður Inter Miami sem varð MLS-meistari í fyrsta sinn og fylgdi því eftir með titli gærkvöldsins. Harry Kane, leikmaður enska landsliðsins og Bayern Munchen, er talinn líklegastur til að hreppa Gullknöttinn en hann skoraði 73 mörk fyrir Bayern Munchen og enska landsliðið á síðustu leiktíð. Beckham styður hins vegar Messi til níunda Gullknattar hans fremur en landa sinn Kane. „Ég held að þegar maður sér hann gera hluti eins og í kvöld, þegar maður sér hann eiga það heimsmeistaramót sem hann átti, þá er það ekki heppni að hann komi aftur til greina fyrir Gullknöttinn,“ sagði Beckham á Apple TV eftir leik gærkvöldsins. „Það er ekki heppni því hann var sennilega besti leikmaðurinn á mótinu. Hann átti ótrúlegt ár í fyrra.“ „Hann kom inn í það mót, heimsmeistaramótið, 39 ára gamall. Að hafa áhrif á heimsmeistaramót og hvern einasta leik eins og hann gerði. Það er sérstakt. Það er enginn 39 ára sem gerir það og gerir það á þessu stigi. Þannig að hann á skilið að koma til greina fyrir Gullknöttinn. Að mínu mati ætti hann að vinna hann,“ segir Beckham og bætir við: „Það eru frábærir leikmenn þarna eins og Harry Kane, Kylian [Mbappé], Jude Bellingham og aðrir leikmenn, en þú veist, þegar maður talar um Leo, þá er ég hans stærsti stuðningsmaður.“ Hin árlega hátíð Gullknattarins fer fram 26. október næstkomandi í Lundúnum. Bandaríski fótboltinn Mest lesið Varð skotmark með því að ráða Frey: „Ákveðin áhætta fyrir mig“ Fótbolti Mun saga Arons endurtaka sig? Fótbolti „Eins og að horfa á bíómynd“ Sport „Setjum pressu á leikmenn að haga sér fullkomlega næstu tvö árin“ Fótbolti Strákarnir á Saga Class en stelpurnar aftar í vélinni Sport Boehly selur og kveður Chelsea Enski boltinn Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Enski boltinn Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Enski boltinn Biðjast afsökunar eftir að keppandi kúkaði á sig Sport „Ef þetta hefði verið ég þá hefði ég hætt keppni“ Sport Fleiri fréttir Segir að Messi eigi að vinna Gullknöttinn Sleppir landsleikjunum fyrir brúðkaupsferð Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Klopp velur tvo landsliðshópa með sextán nýja Sextán í bann fyrir nasistakveðjur Varð skotmark með því að ráða Frey: „Ákveðin áhætta fyrir mig“ Hundrað marka Messi lét MLS-stjórann heyra það „Setjum pressu á leikmenn að haga sér fullkomlega næstu tvö árin“ Fagn Brynjólfs slær í gegn Boehly selur og kveður Chelsea Mun saga Arons endurtaka sig? Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Með fullt hús stiga eftir níu marka veislu Birta upptöku sem sannar kynþáttaníð gegn Mikael „Þá mun ég reka mig sjálfur“ Eiginkona og sonur vitni að grófri árás sjö stuðningsmanna FCK „Í raun og veru ætti ég ekki að þola hann“ „Hinna klúbbanna á Íslandi að elta þá“ Svona er hópurinn: Ísak Snær, Rúnar Alex og Arnór með Arnar kynnti nýjasta hópinn og mætti í spjall Rekinn eftir aðeins fjóra leiki í starfi Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Efnilegastur í Bandaríkjunum: Slær Freddy Adu við Hringdi í Mourinho eftir að hafa hafnað honum Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Sjá meira