Fótbolti

Segir að Messi eigi að vinna Gullknöttinn

Valur Páll Eiríksson skrifar
Beckham styður Messi til sigurs umfram landa sinn Harry Kane sem talinn er líklegastur samkvæmt veðbönkum.
Beckham styður Messi til sigurs umfram landa sinn Harry Kane sem talinn er líklegastur samkvæmt veðbönkum. EPA

Fótboltagoðsögnin David Beckham, meðeigandi Inter Miami, segir að Lionel Messi, leikmaður liðsins, eigi að vinna Gullknöttinn, Ballon d'Or, sem besti leikmaður heims. 

Messi skoraði sitt hundraðasta mark fyrir Inter Miami í gær þegar liðið vann 2-0 sigur á Cruz Azul í Campeones Cup, árlegri meistarakeppni Bandaríkjanna og Mexíkó.

Messi hefur átt gott ár og fór fyrir landsliði Argentínu sem komst í úrslit á HM í sumar en tapaði þar fyrir Spáni eftir framlengdan leik. Þá hefur hann verið lykilmaður Inter Miami sem varð MLS-meistari í fyrsta sinn og fylgdi því eftir með titli gærkvöldsins.

Harry Kane, leikmaður enska landsliðsins og Bayern Munchen, er talinn líklegastur til að hreppa Gullknöttinn en hann skoraði 73 mörk fyrir Bayern Munchen og enska landsliðið á síðustu leiktíð.

Beckham styður hins vegar Messi til níunda Gullknattar hans fremur en landa sinn Kane.

„Ég held að þegar maður sér hann gera hluti eins og í kvöld, þegar maður sér hann eiga það heimsmeistaramót sem hann átti, þá er það ekki heppni að hann komi aftur til greina fyrir Gullknöttinn,“ sagði Beckham á Apple TV eftir leik gærkvöldsins.

„Það er ekki heppni því hann var sennilega besti leikmaðurinn á mótinu. Hann átti ótrúlegt ár í fyrra.“

„Hann kom inn í það mót, heimsmeistaramótið, 39 ára gamall. Að hafa áhrif á heimsmeistaramót og hvern einasta leik eins og hann gerði. Það er sérstakt. Það er enginn 39 ára sem gerir það og gerir það á þessu stigi. Þannig að hann á skilið að koma til greina fyrir Gullknöttinn. Að mínu mati ætti hann að vinna hann,“ segir Beckham og bætir við:

„Það eru frábærir leikmenn þarna eins og Harry Kane, Kylian [Mbappé], Jude Bellingham og aðrir leikmenn, en þú veist, þegar maður talar um Leo, þá er ég hans stærsti stuðningsmaður.“

Hin árlega hátíð Gullknattarins fer fram 26. október næstkomandi í Lundúnum.

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