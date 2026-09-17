Fjárlögin leiði til stöðnunar Landspítalans Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 17. september 2026 23:50 Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, segir ljóst að ríkissjóður búi yfir takmörkuðum fjármunum. Vísir/Vilhelm Ný fjárframlög vöktu upp blendnar tilfinningar hjá Runólfi Pálssyni, forstjóri Landspítalans. Óumdeilt sé að fjárframlög spítalans hafi ekki haldið í við þjónustuaukningu. Þetta kemur fram í grein Runólfs í Spítalapúlsinum. Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, kynnti nýtt fjárlagafrumvarp fyrir komandi ár fyrr í mánuðinum. „Svo virðist sem herða eigi áfram aðhaldsaðgerðir á opinberar stofnanir og er spítalinn ekki undanskilinn því. Ég óttast að þessi ráðstöfun muni hefta nauðsynlega framþróun innan Landspítala og þannig óhjákvæmilega leiða til stöðnunar,“ segir Runólfur. Nú þegar standi Landspítalinn höllum fæti í samanburði við háskólasjúkrahúsin á Norðurlöndunum og sjái hann fram á að dragast enn frekar aftur úr ef heldur sem horfir. Það sé varhugaverð staða fyrir eina háskólasjúkrahús landsins. Brýnt að skoða nýtingu fjármuna „Ljóst er að fjármögnun á grundvelli þjónustutengdrar fjármögnunar hefur ekki verið í samræmi við veitta þjónustu, líkt og slíkri fjármögnun er ætlað, og því má segja að raunveruleiki fastrar fjármögnunar sé enn við lýði,“ segir Runólfur. Fengi spítalinn greitt fyrir unnin verk líkt og þjónustutengd fjármögnun gerir ráð fyrir stæði rekstur spítalans vel. Staðan er ekki sú. „Leita þarf allra mögulegra leiða til að standa betur að þróun Landspítala til framtíðar.“ Þrátt fyrir að nýr meðferðarkjarni og rannsóknarhús rísi óðum við Hringbraut telur hann það ekki duga til þess að Landspítalinn verði öflugt háskólasjúkrahús í framtíðinni. Sýna þurfi því skilning að ríkissjóður búi yfir takmörkuðum fjármunum. „Af þeim sökum er brýnt að skoða nýtingu allra þeirra fjármuna sem veittir eru til heilbrigðisþjónustunnar og meta hvort tækifæri séu til hagræðingar sem gæti komið að notum fyrir Landspítala því þótt skórinn kreppi víða þá er nauðsynlegt að standa vörð um þjónustu eina háskólasjúkrahúss þjóðarinnar,“ segir Runólfur. „Í því skyni verður að leggja höfuðáherslu á að efla skipulag þjónustu og nýtingu mannauðs þvert á heilbrigðisþjónustuna með hliðsjón af forgangsröðun verkefna.“ Bjartar hliðar á slæmri stöðu Þrátt fyrir að rekstrarstaðan sé líkt og Runólfur lýsir sé það kærkomin breyting að betri staða sé komin á bráðaþjónustu spítalans. Einnig sé fækkun sjúklinga með samþykkt færni- og heilsumat mikilvægur og langþráður áfangi. Ný bráðamatsdeild var sömuleiðis opnuð í dag og á henni eru tuttugu legurými. Bundnar eru vonir við að vinnan sem farið hefur í endurskipulagningu bráðaþjónustunnar skili tilætluðum árangri. „Þrátt fyrir erfiða rekstrarstöðu er tilefni til að minna á og lyfta fram því gríðarlega góða starfi sem unnið er á Landspítalanum á hverjum degi. Afburðastarfsfólk er ekki með hugann við áskoranir í rekstri þegar það sinnir sjúkum og slösuðum. Þvert á móti eru umhyggja og fagmennska jafnan leiðarljós í þeim störfum og segja má að þar liggi sérstaðan í starfsemi spítalans,“ segir Runólfur. „Starfsfólk Landspítala er einstakt og er samfélaginu ómetanlegt. Því megum við sjálf ekki gleyma.“ Landspítalinn Fjárlagafrumvarp 2027 Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Heilbrigðismál Ástand á bráðamóttöku Landspítalans Mest lesið „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Innlent Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Spreyttu þig á PISA-spurningunum Innlent Hætti í flokknum eftir samtal Ingu Sæland við eiginkonuna Innlent Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Innlent Drengirnir fundnir heilir á húfi Innlent Þriggja ára fangelsi fyrir að frelsissvipta æskuvin sinn Innlent Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Innlent Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Innlent Uppsagnir hjá dómsmálaráðuneytinu Innlent Fleiri fréttir Fjárlögin leiði til stöðnunar Landspítalans Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Segir aðgerð 86 ekki lokið: „Það sem við hófum á hafi úti munum við halda áfram í réttarsölum“ „Við höldum í fjallarómantíkina“ „Ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans“ Nær fjórir af hverjum tíu bitnir Hefði átt að vita að stungan gæti leitt til dauða Samfélagsmiðlasérfræðingur sækist eftir formennsku í ASÍ Hætti í flokknum eftir samtal Ingu Sæland við eiginkonuna Trúfélögin hafi greinilega ekki fylgst með innhólfinu Þriggja ára fangelsi fyrir að frelsissvipta æskuvin sinn Brim sýknað af kröfum foreldra sjómannsins Sundabraut verði eitt það fyrsta á dagskrá Uppsagnir hjá dómsmálaráðuneytinu Gefa ríkisstjórninni rauða spjaldið Ríkið lagði eldri borgarana Laun Wolt sendla undir þúsund krónum á klukkutímann „Get ég komið fjórtán lítrum fyrir í tíu lítrum af flöskum?“ Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Rúmlega þúsund farþegar fært til flug og enginn sáttafundur í kjaradeilu Drengirnir hafi látið vita af sér Sækjandi fékk sínu framgengt: „Fabríkera einhver gögn og leggja fram“ Afturkalla lóðaúthlutun til tveggja trúfélaga Spreyttu þig á PISA-spurningunum „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Hlaut Náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti Geti fundið Tækniskólanum góðan stað á Akureyri Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Með lambúshettu að prófa sírenur og gjallarhorn Drengirnir fundnir heilir á húfi Sjá meira