Nær fjórir af hverjum tíu bitnir

Nær fjórir af hverjum tíu landsmönnum telja sig hafa verið bitna af lúsmýi á Íslandi í sumar. Hlutfallið hefur hækkað töluvert frá upphafi mælinga.
Þetta kemur fram í nýrri könnun frá Gallup þar sem þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu sig hafa verið bitna af lúsmýi á Íslandi í sumar.
39 prósent þátttakenda sögðu já við spurningunni en 61 prósent nei. Það er talsverð aukning en þegar spurningin var fyrst spurð árið 2019 svöruðu fjórtán prósent játandi en 86 prósent sögðu nei. Á síðasta ári töldu 32 prósent landsmanna sig hafa verið bitna og fjölgar því tilfellunum milli ára.
Hins vegar virðast færri hafa verið bitnir á sínum heimaslóðum í ár heldur en í fyrra. Á liðnu ári voru fjörutíu prósent bita á heimaslóðum en 34 prósent í ár. Yfir helmingur bitanna í ár var í öðrum landshlutum en þrettán prósent bæði heima fyrir og í öðrum landshlutum.
Flest bitin eiga að hafa verið á Suðurlandi, alls 41 prósent. Þar á eftir voru 32 prósent bita á Norðurlandi, 23 prósent á Vesturlandi, tuttugu prósent á höfuðborgarsvæðinu og loks fæst á Austurlandi eða tíu prósent.