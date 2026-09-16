Svona er hópurinn: Ísak Snær, Rúnar Alex og Arnór með Sindri Sverrisson skrifar 16. september 2026 13:03 Fyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson og Ísak Bergmann Jóhannesson eru í hópnum. Getty/Indrawan Kumala Arnar Gunnlaugsson hefur valið landsliðshóp sinn fyrir komandi leiki í Þjóðadeild karla í fótbolta. Ísland spilar fjóra leiki á aðeins ellefu dögum en sá fyrsti er við Eistland 26. september á Laugardalsvelli. Hópinn má sjá hér að neðan en á meðal þeirra sem koma inn í hópinn eru markvörðurinn Rúnar Alex Rúnarsson, kantmaðurinn Arnór Sigurðsson og sóknarmaðurinn Ísak Snær Þorvaldsson. Ísland er án Sverris Ingi Ingasonar og Kristians Nökkva Hlynssonar, vegna meiðsla. Gylfi Þór Sigurðsson og Aron Einar Gunnarsson eru báðir í hópnum, sem og Andri Lucas Guðjohnsen sem snýr aftur eftir meiðsli. Á meðal þeirra sem ekki fá sæti í hópnum núna eru markvörðurinn Anton Ari Einarsson, miðvörðurinn Hjörtur Hermannsson, miðjumaðurinn Tómas Bent Magnússon og sóknarmaðurinn Daníel Tristan Guðjohnsen. Landsliðshópur Íslands fyrir Þjóðadeildina.KSÍ Landsliðshópur Íslands: Markmenn: Elías Rafn Ólafsson - FC Midtjylland - 15 leikir Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford F.C. - 22 leikir Rúnar Alex Rúnarsson - FC Köbenhavn - 27 leikir Varnarmenn: Guðlaugur Victor Pálsson - AC Horsens - 58 leikir, 5 mörk Bjarki Steinn Bjarkason - FC Südtirol - 7 leikir Daníel Leó Grétarsson - AGF - 31 leikur Aron Einar Gunnarsson - Qatar SC - 110 leikir, 5 mörk Hörður Björgvin Magnússon - Atromitos F.C. - 54 leikir, 2 mörk Logi Tómasson - Samsunspor A.S. - 16 leikir, 1 mark Mikael Egill Ellertsson - Genoa CFC - 31 leikur, 2 mörk Miðjumenn: Stefán Teitur Þórðarson - Hannover 96 - 37 leikir, 1 mark Hákon Arnar Haraldsson - LOSC Lille - 31 leikur, 3 mörk Andri Fannar Baldursson - Kasimpasa A.S. - 14 leikir Ísak Bergmann Jóhannesson - 1. FC Köln - 44 leikir, 6 mörk Gylfi Þór Sigurðsson - Víkingur R. - 86 leikir, 28 mörk Mikael Neville Anderson - AGF - 39 leikir, 2 mörk Jón Dagur Þorsteinsson - Hertha BSC - 55 leikir, 6 mörk Arnór Sigurðsson - Kalamata FC - 36 leikir, 2 mörk Kristall Máni Ingason - SK Brann - 9 leikir Sóknarmenn: Albert Guðmundsson - Lazio - 47 leikir, 14 mörk Orri Steinn Óskarsson - Real Sociedad - 18 leikir, 9 mörk Ísak Snær Þorvaldsson - Lyngby Boldklub 1921 - 7 leikir, 1 mark Andri Lucas Guðjohnsen - Blackburn Rovers F.C. - 39 leikir, 10 mörk Brynjólfur Andersen Willumsson - FC Groningen - 10 leikir, 1 mark Arnar kynnir leikmannahópinn og situr fyrir svörum á blaðamannafundi í beinni útsendingu á Vísi í dag. Ísland er í fjögurra liða riðli með Eistlandi, Lúxemborg og Búlgaríu, í C-deild Þjóðadeildarinnar. Leikir Íslands í C-deild Þjóðadeildar: 26. sept kl. 16: Ísland - Eistland 29. sept kl. 18:45: Lúxemborg - Ísland 3. okt kl. 16: Ísland - Búlgaría 6. okt kl. 18.45: Eistland - Ísland 13. nóv kl. 19.45: Búlgaría - Ísland 16. nóv kl. 17: Ísland - Lúxemborg Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Strákarnir á Saga Class en stelpurnar aftar í vélinni Sport Biðjast afsökunar eftir að keppandi kúkaði á sig Sport Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Íslenski boltinn Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Fótbolti Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Fótbolti Íslendingaliðið vann bikarinn með tvo ólöglega Handbolti Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai Enski boltinn Bein útsending: Nýr hópur Íslands kynntur og Arnar mætir í spjall Fótbolti Kjartan snýr aftur á Álftanes: „Baldur bara bað mig um að koma“ Körfubolti Dagskráin: Stórlið í eldlínunni Sport Fleiri fréttir Svona er hópurinn: Ísak Snær, Rúnar Alex og Arnór með Bein útsending: Nýr hópur Íslands kynntur og Arnar mætir í spjall Rekinn eftir aðeins fjóra leiki í starfi Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Efnilegastur í Bandaríkjunum: Slær Freddy Adu við Hringdi í Mourinho eftir að hafa hafnað honum Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Real kastaði næstum frá sér sigrinum Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai 16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram Halda úrslitaleikinn aftur 30 árum síðar Haukar og Selfoss leika til úrslita Þrír Íslendingar spiluðu og fóru áfram Áfram í bikarnum eftir Íslendingaslag Coutinho og Neymar uppfylla gamlan draum Fyrrum leikmaður Tottenham til Ajax Vonarstjarna Man. Utd vill burt frá félaginu Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ Raheem Sterling játar sök „Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Fékk símtal frá Þorsteini í þetta sinn en er óviss um landsliðið Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Sjáðu mörkin: Bomba í slá og inn beint af æfingasvæðinu Fúlir foreldrar fá svarta spjaldið Sjá meira