Fótbolti

Svona er hópurinn: Ísak Snær, Rúnar Alex og Arnór með

Sindri Sverrisson skrifar
Fyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson og Ísak Bergmann Jóhannesson eru í hópnum.
Fyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson og Ísak Bergmann Jóhannesson eru í hópnum. Getty/Indrawan Kumala

Arnar Gunnlaugsson hefur valið landsliðshóp sinn fyrir komandi leiki í Þjóðadeild karla í fótbolta. Ísland spilar fjóra leiki á aðeins ellefu dögum en sá fyrsti er við Eistland 26. september á Laugardalsvelli.

Hópinn má sjá hér að neðan en á meðal þeirra sem koma inn í hópinn eru markvörðurinn Rúnar Alex Rúnarsson, kantmaðurinn Arnór Sigurðsson og sóknarmaðurinn Ísak Snær Þorvaldsson.

Ísland er án Sverris Ingi Ingasonar og Kristians Nökkva Hlynssonar, vegna meiðsla. Gylfi Þór Sigurðsson og Aron Einar Gunnarsson eru báðir í hópnum, sem og Andri Lucas Guðjohnsen sem snýr aftur eftir meiðsli.

Á meðal þeirra sem ekki fá sæti í hópnum núna eru markvörðurinn Anton Ari Einarsson, miðvörðurinn Hjörtur Hermannsson, miðjumaðurinn Tómas Bent Magnússon og sóknarmaðurinn Daníel Tristan Guðjohnsen.

Landsliðshópur Íslands fyrir Þjóðadeildina.KSÍ

Landsliðshópur Íslands:

  • Markmenn:
  • Elías Rafn Ólafsson - FC Midtjylland - 15 leikir
  • Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford F.C. - 22 leikir
  • Rúnar Alex Rúnarsson - FC Köbenhavn - 27 leikir
  • Varnarmenn:
  • Guðlaugur Victor Pálsson - AC Horsens - 58 leikir, 5 mörk
  • Bjarki Steinn Bjarkason - FC Südtirol - 7 leikir
  • Daníel Leó Grétarsson - AGF - 31 leikur
  • Aron Einar Gunnarsson - Qatar SC - 110 leikir, 5 mörk
  • Hörður Björgvin Magnússon - Atromitos F.C. - 54 leikir, 2 mörk
  • Logi Tómasson - Samsunspor A.S. - 16 leikir, 1 mark
  • Mikael Egill Ellertsson - Genoa CFC - 31 leikur, 2 mörk
  • Miðjumenn:
  • Stefán Teitur Þórðarson - Hannover 96 - 37 leikir, 1 mark
  • Hákon Arnar Haraldsson - LOSC Lille - 31 leikur, 3 mörk
  • Andri Fannar Baldursson - Kasimpasa A.S. - 14 leikir
  • Ísak Bergmann Jóhannesson - 1. FC Köln - 44 leikir, 6 mörk
  • Gylfi Þór Sigurðsson - Víkingur R. - 86 leikir, 28 mörk
  • Mikael Neville Anderson - AGF - 39 leikir, 2 mörk
  • Jón Dagur Þorsteinsson - Hertha BSC - 55 leikir, 6 mörk
  • Arnór Sigurðsson - Kalamata FC - 36 leikir, 2 mörk
  • Kristall Máni Ingason - SK Brann - 9 leikir
  • Sóknarmenn:
  • Albert Guðmundsson - Lazio - 47 leikir, 14 mörk
  • Orri Steinn Óskarsson - Real Sociedad - 18 leikir, 9 mörk
  • Ísak Snær Þorvaldsson - Lyngby Boldklub 1921 - 7 leikir, 1 mark
  • Andri Lucas Guðjohnsen - Blackburn Rovers F.C. - 39 leikir, 10 mörk
  • Brynjólfur Andersen Willumsson - FC Groningen - 10 leikir, 1 mark

Arnar kynnir leikmannahópinn og situr fyrir svörum á blaðamannafundi í beinni útsendingu á Vísi í dag.

Ísland er í fjögurra liða riðli með Eistlandi, Lúxemborg og Búlgaríu, í C-deild Þjóðadeildarinnar.

Leikir Íslands í C-deild Þjóðadeildar:

  • 26. sept kl. 16: Ísland - Eistland
  • 29. sept kl. 18:45: Lúxemborg - Ísland
  • 3. okt kl. 16: Ísland - Búlgaría
  • 6. okt kl. 18.45: Eistland - Ísland
  • 13. nóv kl. 19.45: Búlgaría - Ísland
  • 16. nóv kl. 17: Ísland - Lúxemborg
Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta

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