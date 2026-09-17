Enska knattspyrnusambandið hefur beðið Gianni Infantino, forseta FIFA, um að gefa upp öll þau gögn sem tengjast ákvörðun hans um að selja hluta heimsmeistaramótsins í fótbolta til einkafjárfesta.
Einnig tók hann fram að þing FIFA ætti að fá skriflega útskýringu á því hvers vegna bandaríski leikmaðurinn Folarin Balogun fékk ekki leikbann á heimsmeistaramótinu. Hann fékk rautt spjald en Gianni Infantino ákvað að Balogun mætti spila næsta leik. Allir aðrir leikmenn sem fengu rautt spjald þurftu að vera í leikbanni í að minnsta kosti einn leik.
Í umfjöllun BBC Sport kemur fram að næsta þing FIFA sé 15. október og þá á Infantino að mæta með öll skjöl um þessi tvö mál klár. Infantino hefur verið mikið á milli tannanna á fólki eftir umdeilanlegar ákvarðanir hjá honum.
Sá sem sendi bréfið formlega fyrir hönd enska knattspyrnusambandsins er Debbie Hewitt en hún starfar þar. Bréfið var stílað á Infantino ásamt Mattias Grafstrom sem er ritari FIFA. Í bréfinu er tekið fram að það þurfi að rannsaka hver átti hugmyndina og hverjir studdu hana og komu henni í verk.
Málið er undir rannsókn að beiðni evrópska knattspyrnusambandsins UEFA og ekki er vitað hver staðan er á málinu. Í mars verða forsetakosningar innan FIFA og eins og staðan er núna er Gianni Infantino eini forsetaframbjóðandinn. Mótherjar hans þurfa að finna nýjan frambjóðanda bráðlega þar sem frestur til að bjóða sig fram rennur út 18. nóvember.