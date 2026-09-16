Íslenski landsliðsmaðurinn Mikael Anderson þurfti að heyra kynþáttaníð og hinseginhatur í leik í dönsku úrvalsdeildinni. Framkvæmdastjóri Silkeborgar leyfði sér að efast um að Mikael segði satt frá en nú hafa sönnunargögn verið birt.
Mikael, sem í dag var valinn í nýjasta landsliðshóp Arnars Gunnlaugssonar fyrir komandi leiki í Þjóðadeildinni, var að spila heimaleik með liði sínu AGF Aarhus gegn Silkeborg þann 5. september þegar hann varð fyrir kynþáttaníði.
Stuðningsmenn útiliðsins, Silkeborg, kölluðu fúkyrði að Mikael eins og heyra má í myndbandinu hér að neðan og voru þau ekki bara rasísk heldur einnig hómófóbísk.
Myndbandið er úr upptöku ljósmyndara KSDH og þar heyrist meðal annars hrópað „fokking Indónesi“ og „fokking hali“ en síðarnefndu ummælin eru á dönsku niðrandi slangur í garð samkynhneigðra.
Upptakan hefur verið send til aganefndar danska knattspyrnusambandsins en AGF vísaði málinu strax til aganefndarinnar.
„Við höfum enga þolinmæði fyrir svona hegðun og viljum að þeim verði refsað sem verða uppvísir að svona löguðu,“ sagði í tilkynningu forráðamanna AGF sem settu sig einnig í samband við kollega sína hjá Silkeborg.
Mikael deildi hlekk á upptökuna á Instagram og einnig viðtali við Kent Madsen, framkvæmdastjóra Silkeborgar, sem dregið hafði í efa að um nokkurt kynþáttaníð hefði verið að ræða. Það getur hann ekki lengur nú þegar upptakan er komin fram.
„Það sem er svolítið óljóst fyrir okkur er í raun hvað nákvæmlega gerðist. Hvorki fólkið sem við vorum með í stúkunni fyrir stuðningsmenn gestaliðsins, sem voru ekki nokkur þúsund manns heldur frekar 400 stuðningsmenn, né dómararnir urðu varir við neitt. Við höfum upplýst að fólkið sem við vorum með á staðnum hafi ekki orðið vart við neitt,“ sagði Madsen við miðilinn Campo.
„Það væri auðveldara ef okkar fólk [í stúkunni] hefði heyrt þetta, en það gerði það ekki. Þess vegna hef ég leyft mér að segja að ég voni að þetta sé misskilningur,“ sagði Madsen en bætti þó við að ef hægt væri að finna mögulega sökudólga þá yrði þeim refsað með banni.