Eiginkona og sonur vitni að grófri árás sjö stuðningsmanna FCK Sindri Sverrisson skrifar 16. september 2026 14:16 Stuðningsmenn FCK eiga það til að fara yfir strikið. Myndin tengist fréttinni með óbeinum hætti. Getty/Kristian Tuxen Sjö stuðningsmenn danska knattspyrnufélagsins FC Kaupmannahöfn hafa allir verið dæmdir til fangavistar eftir grófa líkamsárás á formann stuðningsmanna Bröndby. Eiginkona og ellefu ára sonur fórnarlambsins urðu vitni að árásinni. Fjórir mannanna hlutu sex mánaða fangelsisdóm, tveir hlutu níu mánaða dóm vegna fyrri dóma, og einn hlaut fjórtán mánaða dóm eftir að hafa áður verið dæmdur fyrir sölu á kókaíni. Dómara þótti ekki tilefni til þess að gera dómana skilorðsbundna og því þurfa mennirnir allir að sitja þá af sér á bakvið lás og slá. Verjendur íhuga nú að áfrýja dómunum. Fórnarlambið hafði verið að styðja Bröndby í 3-3 jafntefli við AGF síðasta haust en þegar hann steig út úr bílnum við heimili sitt, á sunnudagskvöldi, réðust mennirnir sjö á hann. Þorir ekki út eftir árásina Þeir kýldu og spörkuðu í manninn á bílastæðinu, og stöppuðu á honum, þar til að hann varð meðvitundarlaus, en flúðu svo þegar eiginkona hans hringdi á lögreglu. Maðurinn, sem er 42 ára gamall, hlaut áverka á höfði og hefur lýst því að hann óttist nú að fara út fyrir hússins dyr, og hafi ekki getað haldið áfram rekstri pípulagningarfyrirtækis síns. Hann mun hafa átt sér fortíð í helsta fótboltabulluhópi Bröndby, hópi sem Íslendingar kynntust þegar Bröndby sótti Víking heim í fyrrasumar, en slitið sig frá þeim félagsskap. Sem formaður stuðningsmanna Bröndby hefur maðurinn verið tengiliður við félagið sem og við lögreglu. Mikill fjandskapur hefur ætíð ríkt á milli Bröndby og FCK. Liðin mætast á heimavelli Bröndby á sunnudaginn í mikilvægum leik í toppbaráttu dönsku úrvalsdeildarinnar. Viktor Bjarki Daðason og Rúnar Alex Rúnarsson eru leikmenn aðalliðs FCK. Danski boltinn Mest lesið Strákarnir á Saga Class en stelpurnar aftar í vélinni Sport Biðjast afsökunar eftir að keppandi kúkaði á sig Sport Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Íslenski boltinn Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Fótbolti Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Fótbolti Arnar kynnti nýjasta hópinn og mætti í spjall Fótbolti „Í raun og veru ætti ég ekki að þola hann“ Fótbolti Kjartan snýr aftur á Álftanes: „Baldur bara bað mig um að koma“ Körfubolti Íslendingaliðið vann bikarinn með tvo ólöglega Handbolti Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai Enski boltinn Fleiri fréttir Eiginkona og sonur vitni að grófri árás sjö stuðningsmanna FCK „Í raun og veru ætti ég ekki að þola hann“ „Hinna klúbbanna á Íslandi að elta þá“ Svona er hópurinn: Ísak Snær, Rúnar Alex og Arnór með Arnar kynnti nýjasta hópinn og mætti í spjall Rekinn eftir aðeins fjóra leiki í starfi Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Efnilegastur í Bandaríkjunum: Slær Freddy Adu við Hringdi í Mourinho eftir að hafa hafnað honum Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Real kastaði næstum frá sér sigrinum Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai 16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram Halda úrslitaleikinn aftur 30 árum síðar Haukar og Selfoss leika til úrslita Þrír Íslendingar spiluðu og fóru áfram Áfram í bikarnum eftir Íslendingaslag Coutinho og Neymar uppfylla gamlan draum Fyrrum leikmaður Tottenham til Ajax Vonarstjarna Man. Utd vill burt frá félaginu Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ Raheem Sterling játar sök „Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Fékk símtal frá Þorsteini í þetta sinn en er óviss um landsliðið Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan Sjá meira