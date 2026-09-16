Fótbolti

Eigin­kona og sonur vitni að grófri á­rás sjö stuðnings­manna FCK

Sindri Sverrisson skrifar
Stuðningsmenn FCK eiga það til að fara yfir strikið. Myndin tengist fréttinni með óbeinum hætti.
Stuðningsmenn FCK eiga það til að fara yfir strikið. Myndin tengist fréttinni með óbeinum hætti. Getty/Kristian Tuxen

Sjö stuðningsmenn danska knattspyrnufélagsins FC Kaupmannahöfn hafa allir verið dæmdir til fangavistar eftir grófa líkamsárás á formann stuðningsmanna Bröndby. Eiginkona og ellefu ára sonur fórnarlambsins urðu vitni að árásinni.

Fjórir mannanna hlutu sex mánaða fangelsisdóm, tveir hlutu níu mánaða dóm vegna fyrri dóma, og einn hlaut fjórtán mánaða dóm eftir að hafa áður verið dæmdur fyrir sölu á kókaíni.

Dómara þótti ekki tilefni til þess að gera dómana skilorðsbundna og því þurfa mennirnir allir að sitja þá af sér á bakvið lás og slá. Verjendur íhuga nú að áfrýja dómunum.

Fórnarlambið hafði verið að styðja Bröndby í 3-3 jafntefli við AGF síðasta haust en þegar hann steig út úr bílnum við heimili sitt, á sunnudagskvöldi, réðust mennirnir sjö á hann.

Þorir ekki út eftir árásina

Þeir kýldu og spörkuðu í manninn á bílastæðinu, og stöppuðu á honum, þar til að hann varð meðvitundarlaus, en flúðu svo þegar eiginkona hans hringdi á lögreglu.

Maðurinn, sem er 42 ára gamall, hlaut áverka á höfði og hefur lýst því að hann óttist nú að fara út fyrir hússins dyr, og hafi ekki getað haldið áfram rekstri pípulagningarfyrirtækis síns. 

Hann mun hafa átt sér fortíð í helsta fótboltabulluhópi Bröndby, hópi sem Íslendingar kynntust þegar Bröndby sótti Víking heim í fyrrasumar, en slitið sig frá þeim félagsskap. Sem formaður stuðningsmanna Bröndby hefur maðurinn verið tengiliður við félagið sem og við lögreglu.

Mikill fjandskapur hefur ætíð ríkt á milli Bröndby og FCK. Liðin mætast á heimavelli Bröndby á sunnudaginn í mikilvægum leik í toppbaráttu dönsku úrvalsdeildarinnar.

Viktor Bjarki Daðason og Rúnar Alex Rúnarsson eru leikmenn aðalliðs FCK.

Danski boltinn

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